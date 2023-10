La famosa de Telecinco que ha acabado trabajando en una app de citas

Una periodista muy famosa que trabajó en Telecinco ha anunciado en sus redes sociales que emprenderá una nueva aventura profesional. Estamos hablando de Marta Riesco, la reportera que ejerció su profesión gracias a Ana Rosa Quintana. La presentadora le dio una oportunidad en su programa e incluso le ofreció colaborar en otros espacios producidos por Unicorn Content. Sin embargo, marta tomó una serie de decisiones que iban en contra de la línea editorial de Mediaset y el grupo decidió prescindir de sus servicios.

Marta Riesco está en el punto de mira porque ha desvelado cuál es su nuevo empleo. Ejercerá de reportera gracias a Gleeden, una página web de citas que está ganando mucha repercusión en los últimos tiempos. La exnovia de Antonio David Flores está muy orgullosa de haber conseguido el puesto, pues lleva intentando regresar a su profesión desde que abandonó los platos de Telecinco. Durante estos meses se ha centrado en su trayectoria como influencer y lo cierto es que ha firmado acuerdos con marcas importantes.

El trabajo de Marta Riesco en una app de citas

Tan sincera como de costumbre, Marta Riesco ha explicado que estaba muy emocionada por participar en Gleeden. Poco a poco se van conociendo más detalles sobre su nuevo puesto de trabajo. Es su última oportunidad para demostrar que está a la altura de las circunstancias y no va a defraudar a nadie.

«Nuevas aventuras de la mano de @gleeden_es. No sabéis la ilusión que me hace verme con un micro interactuando con vosotros. En breve el repor», ha escrito exactamente. Después ha aprovechado para lanzar un mensaje a todos aquellos que, según su punto de vista, le han intentado desprestigiar a nivel profesional.

Marta está convencida de que heredó los enemigos de Antonio David Flores, por eso todos le dieron la espalda y le echaron de los programas de Telecinco por la puerta de atrás. En un primer momento le prohibieron hacer conexiones en directo y más adelante le comunicaron que no querían seguir contando con ella. La periodista les ha dedicado unas contundentes palabras a sus detractores, a pesar de que quiere empezar una nueva etapa y por eso no ha dado ningún nombre en concreto.

Riesco lanza un firme mensaje

Marta Riesco ya ha olvidado a Antonio David Flores, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para disfrutar al máximo de su nueva aventura profesional. «Por cierto, qué bien me sigue quedando el micro, aunque se hayan empeñado en que no lo vuelva a coger. Mi vida es esto. Donde sea, pero con un micro y trabajando. Porque no pido otra cosa, solo seguir trabajando en lo que me apasiona», recalca.

Un camino complicado

Marta Riesco insiste en que ha sufrido mucho antes de superar a Antonio David Flores. Según ha contado, el ex tertuliano de ‘Sálvame’ dejó de responder a sus llamadas y no tenía forma de contactar con él.

«Por la noche, cuando mi familia dormía, me espertaba y cogía el teléfono del marido de mi madre para llamar a la persona de la que yo estaba enamorada. Él me había bloqueado y me había restringido las llamadas, así que buscaba cualquier otro teléfono para comunicarme con él. No me lo cogía», escribió en una de sus publicaciones. Ahora todo esto ha quedado atrás gracias a la aplicación de citas que le ha devuelto la ilusión.