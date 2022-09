Marc Márquez ha comparecido ante los medios en Misano después de volver a subirse a la Honda 100 días después de su última carrera, antes de operarse del brazo derecho por cuarta vez. El piloto de Repsol Honda se ha mostrado muy feliz por regresar y asegura que las sensaciones han sido bastante positivas.

«El resumen es que tenemos que estar contentos, muy contentos, con una sonrisa. La primera vez que me he bajado de la moto se me ha dibujado una gran sonrisa en mi cara porque vuelves a sentir la adrenalina, estaba contento e ilusionado», comentó Marc Márquez en sus primeras impresiones tras rodar 39 vueltas.

«Lógicamente, las primeras salidas disfrutas poco porque estas motos corren mucho y no lo tienen cien por cien controlado, es como el primer día que vas a esquiar en invierno, en la primera bajada vas muy rígido y poco a poco te vas soltando. No se te olvida ir en moto pero vas más rígido de lo normal», explicó el ilerdense. Conforme fue avanzando la sesión, Márquez fue mejorando y marcó su mejor tiempo en la segunda salida (1:32.395).

«Enseguida me he puesto en tiempos aceptables y ya hemos empezado a probar cosas, que no era el plan principal. Hoy habíamos previsto rodar y adaptarme a la moto. Pero cuando he visto que ya estaba en tiempos rápidos hemos podido probar algunas cosas. En las últimas salidas es cuando mejor estaba, pero el plan para hoy era hacer 40 vueltas (hizo 39) y parar. Ahora toca trabajar con los fisios, hielo, relajar bien la musculatura y volver a dar vueltas mañana», reconoció el ocho veces campeón del mundo.

«El brazo ha vuelto a la posición»

«El brazo lo he sentido natural, posición natural cuando no tengo que emplear mucha fuerza. Qué quiere decir esto, cuando salgo del box, cuando hago algunas vueltas más lentas es natural, pero cuando voy rápido y tengo que hacer fuerza total aún falta que los músculos cojan fuerza para la estabilización del brazo y el hombro, para poder trabajar mejor. En las curvas de izquierda la posición ha sido bastante natural y en las de derecha me faltaba fuerza en las que había que apretar mucho y en la zona de curvas rápidas me dejaba algunas décimas. Pero me he sentido siempre seguro encima de la moto que esto es muy importante», dijo el piloto español tras dar 39 vueltas en su regreso.

No obstante, Marc se muestra cauto y asegura que todavía tiene trabajo por hacer: «El brazo ha vuelto a la posición buena, pero lo que hay que poner en su sitio son los estabilizadores del brazo y del codo, y eso tardará más. Solo he hecho dos semanas de gimnasio y dos días de moto, no he dado tiempo a coger fuerza, pero estos test me servirán para entender dónde estoy y qué músculos hay que trabajar más».

«Hoy no habría terminado la carrera»

«Una cosa es hacer un test, que haces cuatro vueltas, paras, sales, entras y otra cosa muy diferente es hacer una carrera. Hoy no hubiera terminado una carrera de 27 vueltas, me irritaría la cápsula del hombro, llevo dos años lidiando con este brazo y conozco mi cuerpo, cuando no tienes la posición buena del hombro empiezas a emplear posturas raras. Tenemos que insistir en eso. Una cosa es dar algunas vueltas y otra hacer una carrera todas las vueltas al límite, con todos los pilotos que van muy rápido», contó el piloto de Cervera.

Sin embargo, Márquez se muestra cauto y asegura que dependiendo de cómo reaccione el brazo se planteará ir a Aragón, pasar de la gira asiática y ya volver en Valencia: «El planning hoy era este, ha salido como esperábamos, ahora el plan es mañana dar más vueltas, veremos cómo me levanto y si puedo hacerlo, y luego el fin de semana entender cómo reacciona el brazo y el cuerpo y ahí decidir si tiene sentido ir a Aragón o es mejor esperar y, no sé, saltarse la gira asiática e ir a la próxima».