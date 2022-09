Marc Márquez está de vuelta. El ilerdense se ha montado en la Honda 100 días después desde que corriera por última vez el 29 de mayo en el GP de Italia, antes de operarse por cuarta vez de su brazo derecho. Desde entonces se ha enfocado en su recuperación y en intentar que este día llegara lo antes posible. Finalmente, Marc, ha desempolvado la moto con el número 93 en los tests de Misano.

El piloto de Cervera llevaba más de tres meses esperando este día. En torno a las 9:45 horas de este martes, Márquez se enfundó el mono y se subió a la RC213V por primera vez desde que pasara por el quirófano el pasado 3 de junio. En su primera salida a pista, el ocho veces campeón del mundo ha dado un total de seis vueltas con 1:33.561 como su mejor tiempo. En la segunda salida, el piloto de Repsol Honda estuvo algo menos de 40 minutos en pista en los que dio 12 vueltas al circuito mejorando su tiempo anterior y parando el crono en 1:32.848.

Reunited. @marcmarquez93 and the RC213V get back up to speed. pic.twitter.com/Rw891YE799

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) September 6, 2022