Marina, de ‘LIDLT’, confirma su aventura con un futbolista «muy famoso que va a tener un bebé»

La isla de las tentaciones y el fútbol han ido siempre de la mano por los numerosos romances entre jugadores e influencers que pasaron por el reality de Mediaset. Hace unos días, una de las participantes más conocidas de todas las ediciones, que acudió con pareja y posteriormente como tentadora, se casó con un futbolista por todo lo alto en Madrid. Se trata de Fiama, que dio el ‘sí, quiero’ a Marcello Falzerano. Y ahora otra de las influencers que pasó por el reality recientemente, Marina, es noticia por su affaire con un jugador de fútbol.

Marina López, participante de la última edición de La isla de las tentaciones, vuelve a ser objeto de rumores en la sección Outdoor de Telecinco, desde la que se han puesto en contacto con ella después de que unos supuestos testigos la vieran en una discoteca acompañada de un futbolista. Según el citado medio, Marina, entre risas nerviosas, ha terminado por confirmar que sí habría tenido un romance con este jugador que es «muy famoso», que tiene pareja y que «va a tener un bebé».

Más líos con futbolistas

Todo habría ocurrido durante una fiesta privada y Marina todavía no entiende cómo ha podido salir a la luz esta información. Según ella, la gente que estaba presente en la fiesta era gente de confianza y no sabe de dónde ha podido salir la filtración. Eso sí, deja claro no va a desvelar la identidad del futbolista que tanto está dando que hablar en las redes sociales.

Y la cosa no queda ahí. Claudia Martínez también estaría conociendo a un jugador de fútbol tras su mediática ruptura con Mario González. En su caso, y según ha contado Javier de Hoyos en En todas las salsas, Claudia estaría disfrutando del verano en Formentera acompañada de un futbolista italiano llamado Andrea de Paoli.