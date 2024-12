María Pérez, campeona olímpica en atletismo: «Todavía no conozco mi límite»

Sonriente, con algo de prisa por coger un vuelo y abierta como de costumbre a hablar sobre cualquier asunto. Así se muestra María Pérez (1996, Orce, Granada) tras su charla en el último desayuno deportivo organizado por la agencia Europa Press este año junto al doctor José María Silberberg en el Auditorio Meeting Place del Paseo de la Castellana. La atleta española repasa sus objetivos para 2025, especialmente para el Mundial de Atletismo que se disputará del 13 al 21 de septiembre en Tokio.

La doble medallista olímpica, cuatro meses más tarde del oro en relevos mixto y plata en 20 km marcha en los Juegos Olímpicos de París 2024, confiesa en este periódico que todavía no ha «tenido mucho tiempo para poder» pararse y «ver la carrera» repetida y que por eso lo recuerda como «si fuese ayer». También recuerda con cariño a su ex compañero Alvaro Martín, con el que se colgó del cuello el primero de los dos metales y, sin duda, el más especial.

PREGUNTA: Cuatro meses después de su doble medalla. ¿Se ve ya muy lejano o lo siente como si hubiera pasado ayer?

RESPUESTA: Intento notarlo como si fuese ayer. Tampoco es que haya tenido mucho tiempo para poder pararme y ver la carrera. Aún no la he visto repetida, así que lo veo como ayer, como ese buen momento. Todavía tengo en la retina ese abrazo con Álvaro.

P: Ya que lo menciona. ¿Cómo va esa búsqueda de compañero? No le faltarán candidatos.

R: Hay muchos, pero hay que tener ese feeling de un deporte individual a uno colectivo y ver y pensar cómo se gestiona y los cambios que va a haber. No sabemos todavía qué distancia va a ser olímpica. La World Athletics ha cambiado, la europea no sabemos. Hasta marzo que hay elecciones no se va a saber. Pero bueno, me quedo todavía con Álvaro y en 2028 si hay relevo mixto, pues se decidirá si lo hago, quién será o quiénes podrían ser esos candidatos.

P: ¿Recuerda con más cariño el oro junto a Álvaro en relevo mixto que su plata en 20 km marcha?

R: Sí, porque al final ahora es un amigo, aunque sea un compañero, es un amigo y conseguir un hito histórico no solo para él, ni para él ni para mí, es algo conjunto. Es la única medalla que nos faltaba a los dos y es muy diferente a cuando la logras con alguien con el que no tienes tanto feeling. Es uno de tus amigos con los que has hecho su sueño realidad, pero también el tuyo y los dos hemos formado parte del mismo sueño.

P: Dijo recientemente que no llegar a Brisbane 2032 no sería un drama porque ya ha cumplido todo lo que quería. ¿Cómo se mantiene la ambición?

R: Se mantiene porque todavía quiero saber hasta dónde está el límite, lo que puedo conseguir, lo que no y sobre todo, ver qué rivales me pueden batir y quiénes no. Ponerme a prueba porque las jóvenes vienen muy fuertes y quiero ver qué pasa.

P: Siempre insiste en que la gente y sobre todo la prensa no se olvide de los atletas. ¿Por qué no nos tenemos qué olvidar de María Pérez en 2025? ¿Cuáles son sus retos?

R: Mi objetivo es ser una muy buena persona y ser un buen ejemplo para esta sociedad y traer, como siempre digo, alegrías para la sociedad y que por unos momentos ese día se olviden de los problemas que puedan tener.

P: ¿Habrá éxito en Tokio para los españoles?

R: Espero que sí y que no volvamos a repetir esos cuartos puestos que tuvimos en 2021.

P: ¿Y en el Europeo de Madrid?

R: No hay marcha. Podrían meterla. Ojalá España en Madrid arrase porque yo creo que hasta dentro de mucho no se volverá a hacer una competición internacional, como los Juegos que han estado al lado de casa y que parecía que estábamos compitiendo en España. Daba envidia. Aquellas personas que están luchando por el sueño de estar en unos Juegos podrán animarnos. Yo si puedo por calendario estaré animando a mi selección, a mis compañeros ojalá que todos en cada una de sus pruebas tengan lo mejor.

P: ¿Piensa que con logros como el tuyo en París se da a conocer más en España y se le da más importancia a la marcha y sobre todo al atletismo?

R: La marcha en España siempre ha sido reconocida y es de agradecer. A veces nos quejamos porque somos la disciplina que más medallas hemos traído en los últimos tiempos, que abrimos la historia del olimpismo y seguimos continuándola. Y sobre todo nos molesta que se nos mire como el patito feo, que cada equis tiempo se va cambiando las normas. No tenemos tiempo para reaccionar. También sirve para que los patrocinadores y empresas en general vean que hay otros deportes dentro del atletismo que dan alegrías. Luego cuando vamos a los grandes campeonatos la gente nos mete presión y nos piden medallas.