Marc Márquez: «No es la primera vez que cambiarían el reglamento por mi culpa»

Marc Márquez llega a Qatar con la mente reseteada tras su error en Austin. El de Cervera se fue al suelo cuando lideraba con varios segundos de ventaja y cedió el liderato del Mundial de MotoGP en detrimento de su hermano Álex. No obstante, el español llega al circuito de Losail con la mentalidad de que todo se «reinicia» en este Gran Premio, y que aquí comienza el Mundial. El 93 también habló sobre su triquiñuela y el posible cambio de reglamento tras salir corriendo hacia su box minutos antes de empezar la carrera en Austin.

Respecto a la acción que tuvo lugar antes del inicio de la carrera del GP de Las Américas, con cambios de motos que Marc Márquez inició, señaló que no sabía que había un posible ride through de penalización. «Siempre trato de colocar en mi mente escenarios posibles y sabía que esa sería la forma más rápida de evitar un error, que era elegir los neumáticos de lluvia. Para subsanar el error había que montar los de seco», aportó.

«Tenía claro que en esas dos situaciones, lo conveniente era cambiar de moto en ese momento. Era la estrategia que marqué. Son momentos de tensión. Primero, no lo tenía claro yo, eso se cambia cada 2×3 y no lo tenía claro. Pero tenía clarísimo que en las dos situaciones, mi estrategia tenía que ser esa. Y eso lo tenía claro. No sabía por qué, pero tenía clara que era la estrategia», aclaró antes del GP de Qatar.

«Así lo habíamos hablado el año pasado con Gresini. Luego hubo bandera roja porque se creó el caos. Todos los pilotos tienen sus estrategias. Yo en ese momento creí en esa estrategia y era la correcta. Pero en esos minutos parados en la parrilla cambió todo, y ese caos forma parte del juego, de MotoGP actual, y en ello tenemos que movernos», rememoró en DAZN.

Después de eso, Dirección de Carrera se plantea modificar el reglamento para tener en cuenta esa posible situación. Ante esto, Marc Márquez señaló que «no es la primera vez que cambiarán algo en el reglamento por mi culpa o porque he creado situaciones diferentes como el salto de moto a moto o flags to flags como en Alemania».

El Mundial se «reinicia» en Qatar

Respecto al Mundial, el 93 explicó en rueda de prensa que se «reinicia» aquí y llega a solamente un punto del líder y 11 de ventaja sobre Bagnaia: «La competición es así, lo bueno es que iba liderando la carrera con 2,5 segundos. Desaceleré demasiado en la curva 3 y entré demasiado temprano en la curva 4, ese es el error que cometí. Pese a ese error, somos segundos a un punto del líder, todo se reinicia aquí y veremos qué podemos hacer el fin de semana».

Eso sí, el de Losail es un circuito en el que «teóricamente» cree que su hermano Álex y Pecco Bagnaia «son mejores» por el histórico de resultados. «Pero veremos qué podemos hacer, y si soy competitivo será una buena señal para mí y, si no, trataré de ir mejorando», valoró. En cuanto a si las condiciones de correr de día y de noche, como así sucede en Qatar, cambian, fue claro: «La sensación con el neumático es distinta de día y de noche, cambia todo por la humedad. Pero en cuanto a pilotaje es lo mismo, porque la iluminación nocturna es muy buena».