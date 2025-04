Marc Márquez: «No me gustan los sábados porque no puedes celebrar»

Marc Márquez está muy feliz por su victoria al sprint en Qatar, pero a su vez se mostró cauto porque todavía queda la carrera del domingo. En su mente sigue estando el error cometido en la prueba del domingo en Austin cuando tenía la victoria en su mano. Es por eso que el seis veces campeón de MotoGP no quiere lanzar las campanas al vuelo tras volver a lo más alto del podio en Losail, un trazado que no se le ha dado nada bien al español históricamente.

«Va muy bien. No me esperaba este sábado. Es un sábado más importante que los otros para mí. Para el campeonato es lo mismo, porque hay los mismos puntos. De momento está yendo bien. Me siento cómodo. Con los neumáticos usados me siento más cómodo que con los nuevos. Lo importante es que en uno de los circuitos marcados en rojo del campeonato hemos recuperado el liderato. A ver mañana si podemos mantenerlo o perder los menos puntos posibles», dijo Marc sobre su supersábado, donde hizo pole y victoria en la sprint en un circuito donde esperaba sufrir.

Respecto a la pelea con Álex en la curva uno y si mañana puede ser un rival por la victoria, el 93 señaló que «mañana será una carrera más de gestión. La goma de atrás la gestiono bastante bien, pero la delantera la tengo que vigilar. Pero es lo que he hecho en la sprint, no forzar y guardar para el final por si lo necesitaba. En la cabeza de Pecco y Álex seguramente estaba atacar y a ver si me podían sacar puntos Álex y recuperar Pecco».

Sin embargo, el leridano se mostró muy cauto a la hora de hablar tras su error en Austin. Ese fallo sigue todavía en su cabeza y por eso reconoció que no le gustan los sábados, «no puedes celebrar», ya que el domingo es la prueba que más puntos otorga. «Los sábados no me gustan, no puedes celebrar porque el domingo es la carrera importante».

Por último, sobre quién será su principal enemigo en la carrera del domingo donde saldrá desde la pole, Marc Márquez señaló en DAZN que deben centrarse en sí mismos: «Centrarnos en nosotros mismos y sacar el 100% de la situación. Si sale un Álex, un Di Giannantonio, que al final de carrera va muy bien, si llega un Pecco, pues habrá llegado. Las expectativas de este fin de semana o el objetivo que me había marcado ya lo estoy superando. Mañana toca rematar el fin de semana y no cometer errores. Los errores se cometen cuando uno menos se lo espera. Intentaremos gestionar y mejorar dos curvas. Tengo que centrarme en el warm up en mejorar dos curvas y sacar un poco más de tiempo. La última es una, que me gusta, pero no me sale constante. Tenemos que controlar ahí qué podemos hacer. La otra me la guardo para mí, por si me atacan».