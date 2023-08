Marc Márquez: «He corrido modo entreno»

Marc Márquez compareció al término de la carrera al sprint del Gran Premio de Silverstone de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo no tuvo su mejor día con la Honda y cosechó un mal resultado en la prueba de este sábado (19º). Un día en el que su hermano, Álex Márquez, consiguió su primera victoria en la categoría reina del motociclismo.

Parte trasera

«Ha sido un día complicado, ni en agua han salido las cosas. En la clasificación he arriesgado, pero he visto que las sensaciones no eran buenas, he decidido esperar las Hondas y terminarla».

Reservar

«He corrido modo entreno, no encontraba la posición, buscaba mi posición para que me fueran pasando bien, y luego cuando he encontrado a Mir hemos hecho la carrera hasta el final».

Estrategia

«Ir detrás de una Honda varias vueltas no había podido hacerlo, he visto que tenía muchos problemas, ahí he visto claramente donde perdía, era información».

Domingo

«Mañana, otra carrera de entreno, más larga. Intentaré ir cogiendo ritmo, este fin de semana es para coger ritmo, y para buscar una base sin sustos. Siempre que vas en moto se cogen riesgos y te puedes caer o no».