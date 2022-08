El Manchester United viene a por Cunha. Y viene en serio porque el club inglés ya ha hablado con los representantes del delantero brasileño. El Atlético quiere más de 60 millones para acceder al traspaso del jugador, al que fichó el pasado verano del Hertha de Berlín por 26 millones de euros después de que fracasaran las negociaciones para la contratación del serbio Vlahovic, que era su verdadero objetivo.

Manchester United had direct talks with Matheus Cunha’s agents as with many others in the last few days. No agreement reached with Atletico Madrid as things stand. 🚨🔴 #MUFC

Atletico want more than €50m to sell Cunha this summer. pic.twitter.com/CxPPyPH3Ma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2022