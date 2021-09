Algo más de un mes después de que se conociera que Leo Messi no continuaría ligado al Barcelona, la historia aún colea. Comunicados, ruedas de prensa, despedidas y muchas declaraciones después, aún quedan dudas de qué pasó en esas últimas horas en las que se acabó dando a conocer que el argentino no seguía el Barça. Eduard Romeu, vicepresidente económico del club y mano derecha de Joan Laporta, pone algo de luz a la historia.

El hombre fuerte del departamento financiero del nuevo Barça responde en Sport a varias de las preguntas que tenía el barcelonismo alrededor de la fuga de Messi o, más bien, de cómo tuvieron que dejarle ir por el futuro económico del club. Romeu es contundente cuando se le pregunta por ese contrato que ya tenía firmado con el argentino y que, se rumoreaba, habían sido los avalistas de Joan Laporta los que se habían negado a aceptar el contrato que habían redactado para el 10: «No es verdad, no tenemos esa potestad».

«Era una operación que como club no nos podíamos permitir», aseveraba Romeu, que era sincero al afirmar que «no encajaba en la estructura económica» que estaba intentando implementar desde su llegada. En estos primeros meses del mandato de Laporta han sido muchos los recortes que se han dado, desde ventas, renegociación de contratos y fichajes a coste cero que encajaran en el nuevo espectro salarial que se deseaba instalar.

Romeu reconoce también que el Barça sí pudo retener a Leo Messi siempre y cuando la entidad aceptara el acuerdo de LaLiga con CVC: «Se nos dio la opción de hacerlo con el contrato de CVC, sí, pero era un regalo envenenado que desde el área económica recomendamos no aceptar». El vicepresidente económico confirmaba una certeza: el Barça prefirió apostar por la viabilidad financiera de la entidad antes que por el jugador más importante de su historia, Leo Messi: «El presidente ya dijo que nadie podía estar por encima del club. Tomó la decisión correcta».

Leo Messi y el Barcelona lograron pactar un megacontrato para el argentino más acorde a la nueva realidad del club tras los errores y pérdidas del anterior mandato. La situación era delicada pero desde el área de Romeu lograron trazar un escenario en el que era posible para las arcas de la entidad. «El club hacía un esfuerzo excesivo», explicaba sin reparos: «Aceptamos hacerlo».

Y es que el acuerdo entre Messi y el Barça llevaba pactado semanas, lo que fue imposible fue encontrar la manera de que éste pudiera ser encajado en los parámetros de LaLiga. El límite salarial y las estrictas reglas de la patronal fueron implacables, los culés no encontraron la manera de encajarlo hasta que apareció la posibilidad de la operación CVC. Javier Tebas tendió la posibilidad a Laporta pero, tras estudiarla, estos declinaron ese «caramelo envenenado» al que tanto aluden.

«Tengo claro que yo sí hice todo lo posible por seguir. El club y Laporta dijeron que no se pudo por un tema de la Liga, pero te puedo asegurar que yo hice todo lo posible por quedarme, porque quería quedarme, no como el año pasado, pero no se pudo», explicaba Leo Messi el día de su despedida del FC Barcelona, donde ya contó su versión de la historia: «Llegué a un acuerdo para bajarme el 50 por ciento la ficha, pero al final no se pudo».

Al final, el Barça terminó comunicado que los caminos con el argentino se separaban y pocos días más tarde, Messi anunciaba su incorporación al Paris Saint Germain, donde ya luce los colores de los parisinos, donde todavía no se ha terminado de aclimatar.