Makhachev acepta el reto de Topuria y lanza un mensaje: «Otro chico bajito que quiere ser aplastado»

Ilia Topuria no tiene techo y ya mira hacia su siguiente combate por el cinturón de campeón del mundo de peso ligero contra Islam Makhachev. El campeón del mundo de peso pluma dijo recientemente que le gustaría enfrentarse al número uno de la UFC, vigente campeón del mundo de peso ligero. El ruso ha recogido el guante del hispanogeorgiano y acepta el reto de pelear contra él, que sueña con arrebatarle el título como ya intentó Aleksander Volkanovski.

Topuria quiere ser el número uno libra por libra de la UFC, puesto que ocupa Makhachev desde el 7 de noviembre de 2023. Antes de su pelea con Volkanovski, el luchador español de origen georgiano reconoció que iba a por todas y que la pelea que más le acercaba a ese objetivo sería contra Makhachev, el rey de la UFC.

«El número 1 llegará. La pelea que más me acercaría sería con Makhachev, pero quiero hacer una pelea más antes de pelear con él. Makhachev es el objetivo final», dijo Topuria que sueña con lograr lo que su último oponente no consiguió hasta en dos ocasiones. «Una pelea más y vamos a tener a Makhachev», agregó. Ahora el luchador ruso ha respondido a la propuesta del primer campeón español de la historia en la UFC y asegura que acepta el reto.

«Otro chico bajito que está hablando. Otro chico bajito que quiere ser aplastado», afirmó Makhachev en declaraciones recogidas por MMAUncensored. «Sería el combate que más me acercaría al número 1 del ránking libra por libra. Me veo como doble campeón», reconoció el recién proclamado campeón del mundo que quiere seguir haciendo historia.

Volkanovski cayó dos veces

Volkanovski ya lo intentó en dos ocasiones y en ambas perdió. El australiano retó a Makhachev en una pelea por el título de campeón del mundo de peso ligero, que el ruso le arrebató a Charles Oliveira. La primera pelea fue en Australia, en casa del ex número uno de peso pluma, y ganó por decisión de los jueces. Poco después tuvieron la revancha en Abu Dhabi, y esta vez el ruso ganó por KO en el primer asalto tras una patada en la cabeza.

Ahora es Topuria quien se anima a retarle para intentar ser doble campeón mundial de la UFC, aunque Makhachev son palabras mayores. El ruso es el pupilo de Khabib Nurmagomedov, una leyenda de la UFC que cuenta con la racha invicta más larga de victorias de la competición con un total de 29. La pelea supondría una subida a las 155 libras para poder luchar por el título de peso ligero y acercarse al número uno.

Combate en el Bernabéu

Tras batir a Volkanovski por KO en el segundo asalto y proclamarse campeón del mundo de peso pluma, el número cinco del ranking libra por libra sueña con un combate en el Santiago Bernabéu contra Conor McGregor. Aunque reconoció que si el irlandés no puede también hay otros luchadores a los que le gustaría enfrentarse.

«Estar en una lista de luchadores como Jon Jones, Georges St. Pierre, Khabib o Conor McGregor me hará feliz. Hay lugar para todos. Si debe suceder, sucederá», explicó. De momento no hay nada cerrado, pero Dana White, presidente de la UFC reconoció que todavía no hay nada pero que es algo que ocurrirá: «No hemos hablado nada, por el momento. Sucederá, lo empujaré al máximo, porque no quiero sin pelearme más este año».