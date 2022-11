Magnussen atrapa la ‘pole’ en el caos lluvioso de Brasil

Qué pena que el Mundial de Fórmula 1 esté resuelto desde hace semanas a favor de Max Verstappen. Un campeonato apretado, como el del año pasado, habría sido un manjar insuperable para degustar en el Gran Premio de Brasil, donde la lluvia amenazaba con generar el caos y así ha sido en la primera jornada con los coches sobre el asfalto de Interlagos.

La primera consecuencia llamativa en este fin de semana que promete emociones fuertes es la ‘pole’ Kevin Magnussen en la sesión de clasificación. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz partirá quinto y Fernando Alonso séptimo en la carrera al sprint del sábado, donde los pronósticos hablando de nuevos nubarrones cargados de precipitaciones.

Qué abrazos le dieron a Magnussen en el garaje de Haas. El danés tiene que agradecer su morrocotuda sorpresa tanto al clima como a la impericia de George Russell. El piloto de Mercedes fue una de las principales víctimas de la lluvia. Ya en la Q3, perdió el control de su monoplaza y se fue contra la grava. Pudo sacar el coche de las piedras en primera instancia, pero trompeó sobre el asfalto mojado cuando intentaba volver a la pista y y otra vez a la grava, esta vez sin salida posible.

Ayrton watching on ❤️

The new Senna statue was unveiled on Wednesday 🙌#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/rBqyNsJ8AD

— Formula 1 (@F1) November 11, 2022