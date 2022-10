Max Verstappen, un Terminator para dominar la nueva era

Max Verstappen ya figura en el selecto club de 17 pilotos que atesora al menos dos títulos mundiales de Fórmula 1. Lo ha logrado con 25 años recién cumplidos, una tierna edad que, sumada a su descomunal talento, hacen prever una nueva era de dominio en la competición similar a la que ya instauraron Michael Schumacher o Lewis Hamilton, el campeón al que destronó el año pasado. Tiene la capacidad y las armas para lograrlo. Solo el tiempo dirá si todos esos augurios de gloria cristalizan en más y más títulos.

Ya nadie duda de que Verstappen es el piloto más talentoso de esa nueva generación que comparte con Charles Leclerc (24 años), Carlos Sainz (28) o George Russell (24). A todos ellos ha batido con autoridad sobre el asfalto, igual que hizo con el más laureado de la anterior hornada, Hamilton, en aquel Gran Premio de Abu Dabi que siempre quedará como una de las carreras más legendarias de la Fórmula 1, tanto por su emocionante desenlace como por la carga simbólica, con ese relevo de un campeón al siguiente.

Hijo de otro piloto de F1, Jos Verstappen, el vástago ha superado con creces al progenitor con un estilo impecable, un robot prácticamente infalible tanto los sábados como los domingos, un tipo cuyo único sentimiento, al menos cuando se enfunda el mono de Red Bull, es el ansía por aniquilar al adversario. Un asesino cuyos fallos sobre el asfalto se pueden contar con los dedos de una mano.

A special helmet for Zandvoort and this one is very personal for me

Returning here as a World Champion is a great moment for me to appreciate all the effort my dad put into my career. That’s why we made a new version of his iconic design.

1:2 & 1:4 🔗 https://t.co/KEopNGGUyU pic.twitter.com/F7lBobTzEq

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) August 30, 2022