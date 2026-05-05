Madrid vuelve a ser capital internacional de vóley playa

La capital española se convertirá durante dos semanas en el epicentro del vóley playa internacional con la celebración de varias competiciones oficiales del circuito mundial, organizadas por la Federación de Madrid de Voleibol y la Real Federación Española de Voleibol.

El Centro de Vóley Playa FMVB en el Parque Deportivo Puerta de Hierro acogerá del 7 al 10 de mayo, el Volleyball World Beach Pro Tour Futures masculino, seguido de la categoría femenina, que se disputará del 14 al 17 de mayo.

Entre ambas citas, los días 12 y 13, Madrid acogerá además dos fases preliminares de la Nations Cup, con la participación de selecciones nacionales tanto en categoría masculina como femenina.

Estos torneos forman parte del calendario oficial internacional y reunirán a algunas de las mejores parejas del panorama mundial, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel y consolidando a Madrid como sede de referencia para el vóley playa.

La celebración de estas competiciones supone una oportunidad única para acercar este deporte al público madrileño, fomentar la práctica deportiva y proyectar la ciudad a nivel internacional dentro del circuito profesional.

Durante más de diez días de competición, jugadores y jugadoras de distintos países competirán en un entorno preparado para albergar eventos de alto nivel, con acceso para aficionados, actividades paralelas y una cuidada organización.