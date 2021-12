Desde hace años se habla de la relación entre Georgina Rodríguez y su suegra Dolores Aveiro. Según muchas informaciones la madre de Cristiano Ronaldo y la pareja del futbolista del Manchester United tienen buena química pero han sabido normalizarlo para que no haya problemas ni peleas familiares. Ahora, en su afán de desmentir ese runrún, la suegra de la influencer siembra todavía más polémicas definiendo a la pareja de CR7 en dos palabras.

Dolores dice que Georgina Rodríguez es una «buena chica» y añade que «es un gran apoyo para Cristiano» en una entrevista para la revista Improvavel de Madeira. No son malas palabras hacia la española de origen argentino, pero a multitud de usuarios de las redes suena forzado, tibio y nada cariñoso teniendo en cuenta que se trata de su suegra y la abuela de los hijos del jugador luso.

Así es la Navidad en su familia

La matriarca ha desvelado también cómo celebran las fiestas navideñas la familia Ronaldo Aveiro, también con Georgina y todos los nietos, este año en Manchester por cuestiones profesionales del futbolista: «Es una gran fiesta. Intercambiamos regalos y contamos chistes. Es una bonita velada. Gracias a Dios, tengo todo lo que necesito». Por su parte, en Año Nuevo

El día de Año Nuevo, sin embargo, será el jugador del Manchester United quien viajará a Madeira junto a su familia aprovechando los días libres para estar junto a su madre, hermanas, etc. y que también es el cumpleaños de Dolores Aveiro, que sopla las velas todos los 31 de diciembre (cumple 67 años).

Sus palabras coinciden con la entrevista de Georgina en Cosmopolitan, donde también se ha sincerado sobre su familia: «Siempre me han encantado los niños y desde pequeña me imaginaba con una familia numerosa. Trato de que nuestros hijos sean agradecidos y que luchen por sus sueños. Que hagan las cosas con sus mejores intenciones. Que se ayuden mutuamente y que siempre se cuiden los unos a los otros. ¿Embarazo? En realidad me encuentro fenomenal. Estoy ansiosa por que nazcan. Y los demás niños se han tomado muy bien la noticia. Eso sí, cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: ‘¿Pero no van a nacer ya?’. Tienen muchísimas ganas».