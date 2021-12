Georgina Rodríguez es muy feliz. Lo deja muy claro en sus redes sociales, como se ha podido comprobar en el viaje a Laponia con sus hijos, y también en las pocas entrevistas que concede. La modelo ha protagonizado la portada de último número de la revista Cosmopolitan y ha respondido a todo en una charla muy personal en la que se sincera sobre varios aspectos de su vida.

Uno de sus grandes proyectos ahora es el docu reality que Netflix estrenará pronto sobre ella, llamado ‘Soy Georgina’. Seis episodios que se estrenarán simultáneamente en 190 países y que todo apunta que será un gran éxito: «Creo que a pesar de ser una persona conocida, aún no soy consciente de la envergadura del proyecto. Lo que sí puedo decir es que lo he disfrutado mucho. Me lo propusieron y pensé: ‘¿por qué no? ¡A por ello! Siempre he sido muy fuerte y he tenido mucha personalidad».

Una Georgina que es muy feliz junto a Cristiano Ronaldo pese a los cambios obligados que supone acompañar al futbolista, pues en varios años han vivido en Madrid, Turín y ahora en Manchester: «Nuestra vida es así, puede cambiar en cualquier momento. Pero aquí estamos superfelices. A mí me gusta muchísimo Inglaterra. De pequeña mi sueño era vivir en Londres, y, de hecho, vine como ‘au pair’ a Bristol hace seis años. Poder volver ha sido una gran oportunidad».

Aquella experiencia en el extranjero le sirvió para madurar y crecer en lo personal. Y es que la influencer no ha tenido una vida fácil: «Que nadie nos diga dónde somos capaces de llegar. Lo hago porque siento que mucha gente se identifica conmigo. Pienso en las chicas y chicos jóvenes que quieren salir de su casa a estudiar fuera y no tienen facilidades. Pero que, poco a poco, buscándose la vida consiguen sus metas».

La española nacida en Argentina deja claro que es creyente y tiene unos valores muy marcados: «Mi mantra es: ‘Haz el bien y no mires a quién’. En el camino hay obstáculos y tienes que decidir. Hay que ser buena persona, tener valores, actuar desde el corazón y no querer hacer daño a nadie. A mí desde pequeñita me ha encantado ayudar. A mis vecinas mayores les hacía la compra o les lavaba las cortinas y se las colgaba luego. Cada una lo hace como puede. Y te diré que si ahora puedo aportar aún más, ¿por qué no? Yo lo hago encantada».

Por último, habla de la gran familia que está creando junto al futbolista: «Siempre me han encantado los niños y desde pequeña me imaginaba con una familia numerosa. Trato de que nuestros hijos sean agradecidos y que luchen por sus sueños. Que hagan las cosas con sus mejores intenciones. Que se ayuden mutuamente y que siempre se cuiden los unos a los otros. ¿Embarazo? En realidad me encuentro fenomenal. Estoy ansiosa por que nazcan. Y los demás niños se han tomado muy bien la noticia. Eso sí, cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: ‘¿Pero no van a nacer ya?’. Tienen muchísimas ganas».