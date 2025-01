Luis de la Fuente: «Vamos paso a paso, pero claro que me gustaría estar en el Mundial de España 2030»

Luis de la Fuente acaba de renovar como seleccionador de España hasta 2028. El técnico ha llevado a nuestro país a cotas impensables hace algunos meses proclamándonos cronológicamente como campeones de la Nations League de la UEFA y también de la Eurocopa. Ahora el riojano acaba de ver esos triunfos recompensados con confianza y un salario a la altura de su predecesor, Luis Enrique.

Taurino, católico y por encima de todo español, Luis de la Fuente representa a la perfección los valores de una selección que contra todo pronóstico arrasó en la Eurocopa de Alemania. Premiado con el premio Inconformista del año de OKDIARIO, el técnico lideró a España para superar en un mismo campeonato a Italia, Croacia, Alemania, Francia e Inglaterra. Ahora el reto es ganar el próximo Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos en 2026.

Luis de la Fuente nos atiende acompañado de Pablo Amo, su mano derecha en esta selección española, que no para de acumular éxitos y que ahora tiene la confianza de todos para seguir creciendo hasta el infinito.

PREGUNTA.- ¿Cómo están viviendo este día tan especial? ¿Siente que, por fin, se ha hecho justicia en todo este proceso que han vivido?

LUIS DE LA FUENTE.- Lo estamos viviendo muy contentos, felices de seguir vinculados a la Federación en un proyecto que empezamos ya hace dos años y que estuvimos dándole forma, creciendo e intentando hacerlo cada día un poquito mejor. Ahora con la confianza y con la tranquilidad que nos ha transmitido la Federación Española de Fútbol, pues nos hace, insisto, mucho más felices y lo que tratamos es de seguir manteniendo este nivel, porque cada día la exigencia es mayor. Estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte, como no puede ser de otra manera, para seguir creciendo y siendo un poquito mejores cada día.

PABLO AMO.- Ya lo ha dicho Luis, ahora es una maravilla que te reconozcan obviamente tu trabajo. Es un día de celebración, pero bueno, a seguir trabajando, a seguir mejorando. Ahora pisaremos más fuerte y mejor, y ya ves que ahora que tiene la rodilla nueva estaremos más a tope. Y bueno, pues pensando en lo próximo que tenemos, pensando en fútbol, que es lo que hemos hecho siempre y dar lo mejor que tenemos para sacar buenos resultados con la selección.

P.- Pablo, se ha anunciado también vuestra renovación. Me imagino que también especial, y que todo se cierre ya cuanto antes y que vayáis todos en las mismas condiciones.

P.A.- Como nos ha transmitido siempre Luis, a nosotros y a todos vosotros, estamos tranquilos. Quiero decir, al final sabemos cómo es el mundo del fútbol y son momentos. Sabemos el momento que también vivía en la casa, pero en todo momento hemos estado muy tranquilos, muy satisfechos con el trabajo, lo hemos disfrutado mucho. Y bueno, pues como digo, hoy día de celebración, pero no teníamos en ese sentido ninguna ansiedad.

P.- Hablamos mucho con Luis porque es atípico, habla mucho con la prensa sin ningún problema, pero hablamos menos contigo. ¿Cómo es Luis de la Fuente como jefe?

P.A.- Lo bueno es que es transparente, es honesto y al final creo que en cualquier relación de trabajo es lo que quieres. Nuestra relación ya pasa lo que es lo profesional y somos todos muy buenos amigos en el cuerpo técnico desde hace mucho tiempo. Luis es una persona directa, sencilla, con lo difícil que muchas veces es esa palabra, y con la que es una maravilla trabajar. Todo lo que se ha generado en la selección con la palabra de familia, que se ha hablado tanto, es el poner todos un poquito de nuestra parte, pero todo lo tiene que favorecer o estar abierto a ello el líder y al final Luis de la Fuente es un líder abierto, que comparte con claridad todas sus ideas, todas sus inquietudes y en ese sentido, pues lo que se ve es la dinámica que habréis podido ver un poquito reflejada en el documental y que apenas atisba lo que fue realmente el día a día gracias al talante que tiene Luis.

P.- Ha sido muy claro Luis de la Fuente hace un ratito diciendo que nunca ha escuchado ninguna oferta, que tu casa es la Federación Española de Fútbol, ¿qué es para ti ser seleccionador absoluto de la selección española?

L.F.- Es un orgullo. Tenía un sueño, pero es que ni siquiera lo había soñado. Lo que sé es que cuando se produce pues te das cuenta de la trascendencia y la importancia que tiene, pero sobre todo el sentirme orgulloso de representar a mi país. Me encanta dirigir a la selección de fútbol, de mi deporte, de mi trabajo, de mi profesión, donde llevo vinculado a esta pasión que es el fútbol durante más de 40 años y donde uno cuando le coge el gustillo, pues quiere seguir creciendo y mejorando, ¿no? Ese es el camino. Desde luego, orgullo y felicidad por representar a un país.

P.- Ahora que dice que le ha cogido el gustillo y vemos que hay cuerda para rato, ¿quizá llegue a 2030 como seleccionador en ese Mundial en España?

L.F.- Voy paso a paso y creo que es la única manera de seguir este camino, y más conociendo cómo es el fútbol, ¿no? Pero claro que uno, si tú me preguntas así fríamente, ¿si te gustaría? Pues claro que nos gustaría. ¡Cómo no nos va a gustar! Pero tenemos objetivos más inmediatos. Queremos ir cumpliendo cada etapa, y de igual manera que dije ese ejemplo de que llegué para tres meses y llevo casi 13 años, pues esto suma y sigue. Vamos a seguir hasta dónde podamos. Tenemos energía y fuerza para eso y mucho más. Y vamos a poner todo de nuestra parte para llegar todavía mucho más lejos.

P.- Y ya para terminar, una pregunta deportiva, porque queda muy poquito para reunirse con el grupo. En marzo llega una final contra Holanda. ¿Te lo están poniendo muy difícil para la próxima lista viendo el estado de forma de jugadores como Ceballos o Gavi?

L.F.- Lo comentamos siempre que nos vemos todas las semanas, cuando estamos reunidos y analizamos a todos los futbolistas que estamos siguiendo, pues decimos, que maravilla que cada día hay más futbolistas que se suman a la causa, que quieren estar muy bien en sus clubes primeramente, pero lógicamente, como consecuencia luego tiene la posibilidad de estar en la selección. Qué afortunados somos de dirigir a futbolistas de ese calado, de ese talento, de esa categoría. Ahora, pues, que no haya mala suerte con las lesiones. Todavía queda mucho de aquí a marzo, que no haya mala suerte, insisto, con las lesiones y nada. Y luego pues a intentar acertar con los futbolistas, que normalmente no es difícil porque son todos muy buenos y muy pocas veces uno se equivoca.