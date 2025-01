Luis de la Fuente ha renovado como seleccionador español hasta 2028. Por lo tanto, el entrenador riojano estará al frente del combinado nacional absoluto en el Mundial que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y en la Eurocopa que se disputará en Reino Unido e Irlanda. A las 17:00 horas, el seleccionador español, acompañado por su cuerpo técnico y Rafel Louzán, presidente de la Federación, hará una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Luis de la Fuente asumió los mandos del combinado nacional en diciembre de 2022 y llevó a España a la conquista de la Liga de Naciones de 2023, un título muy celebrado después de más de una década sin éxitos. El combinado nacional venció en Róterdam a Croacia en una final que se tuvo que decidir desde la tanda de penaltis.

No obstante, su gran momento lo vivió en la Eurocopa que se celebró en Alemania el pasado verano. La selección española asombró al continente, ganó a todos los campeones del mundo europeos y terminó conquistando el torneo de manera brillante. Todo ello, bajo el sello de un Luis de la Fuente que es pura competición.

El siguiente reto de Luis de la Fuente pasa por ganar la Liga de Naciones. Tras clasificar a España como primera de grupo a los cuartos de final, el próximo mes de marzo se medirá a Holanda. La ida se disputará, precisamente, en Róterdam, mientras que la vuelta se jugará en Valencia. Si logran pasar la eliminatoria, se clasificarán para la fase final que se celebrará el próximo mes de junio en Italia o Alemania.

Louzán cumple su palabra

Louzán siempre tuvo claro que el nuevo contrato de Luis de la Fuente debía reflejar lo que ha logrado durante estos dos años como seleccionador de la selección española, que no es menos que haber ganado las dos competiciones en las que ha participado. En primer lugar, la Liga de Naciones, poniendo fin a una etapa de más de diez años sin que el equipo nacional mayor levantara un trofeo. Y luego, el verano pasado, una Eurocopa que se ha convertido en uno de los momentos más destacados de la historia del fútbol en nuestro país.

Esta renovación viene acompañada de una mejora salarial merecida. Su nuevo salario rondará los 3,5 millones de euros brutos, lo que equivaldría a aproximadamente 1,75 millones de euros netos anuales. Por lo tanto, no superará los dos millones. De esta forma, Luis de la Fuente incrementaría considerablemente su sueldo, que actualmente es de 1,2 millones de euros brutos, lo que equivale a cerca de 600.000 euros netos al año. Es el mismo salario que percibía cuando dirigía a la Sub-21.

Esta mejora permitirá que Luis de la Fuente reciba un salario comparable al de los seleccionadores de cuatro de los cinco principales países en el ranking de la FIFA: Argentina, España, Francia y Brasil. La única excepción es Tuchel, quien, al frente de los ingleses, percibirá un sueldo considerablemente mayor a partir del 1 de enero de 2025.

Un hombre de España

Antes de dar el salto a la selección española absoluta, Luis de la Fuente tuvo una exitosa carrera en las categorías inferiores y en su palmarés lucen un campeonato de Europa con la Sub-21 (2019), otro con la Sub-19 (2015), la plata olímpica en Tokio 2020 y el oro en los Juegos del Mediterráneo de 2018.

De la Fuente ha dirigido con éxito en las categorías inferiores de la Selección desde su llegada. En 2015, se proclamó campeón de Europa con la selección sub-19 y en 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18. Además, ganó la Eurocopa sub-21 en 2019 y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

Antes de asumir el cargo de seleccionador nacional absoluto, De la Fuente había trabajado con muchos de los jugadores seleccionables, lo que le da una ventaja significativa. De hecho, hasta nueve futbolistas de la convocatoria para el Mundial de Qatar estaban en edad de ir con España sub-21 y ocho, a excepción de Gavi, habían pasado por sus manos.

Comunicado de la Federación

La Real Federación Española de Fútbol ha acordado renovar la confianza del organismo rector en la figura de Luis de la Fuente, quien continuará al frente del combinado nacional como su seleccionador hasta la finalización de la Eurocopa a disputar en el año 2028, tal y como se ha informado a la Junta Directiva de la RFEF durante la reunión celebrada este lunes 27 de enero en Las Rozas.

El técnico riojano prolonga así su exitoso y unánimemente celebrado vínculo con la RFEF, que se remonta a principios de 2013 con su llegada a las categorías inferiores de la Selección y que desde el 12 de diciembre de 2022 sitúa a De la Fuente como máximo responsable del equipo absoluto masculino.

Nacido en la localidad riojana de Haro, Luis de la Fuente Castillo fue futbolista profesional en clubes tan importantes como el Sevilla FC, el Deportivo Alavés o el Athletic Club, con quien conquistó los títulos de Liga, Copa y Supercopa, además de defender la camiseta de la Selección en las categorías sub-18, sub-21 y olímpica.

Desde su retirada del fútbol en activo ha dirigido desde los banquillos a muchos de los jóvenes talentos del fútbol español, lo que avaló su llegada a la RFEF como entrenador en diferentes categorías del combinado nacional, logrando para España los campeonatos europeos sub-19 (2015), sub-21 (2019), así como la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos (2018) y la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Logros que no han hecho sino multiplicarse tras asumir el puesto de seleccionador de la Absoluta, con la que consiguió el triunfo en la final a cuatro de la Liga de Naciones disputada hace dos años en Países Bajos y en la Eurocopa del pasado verano en Alemania, desatando una ola de cariño, admiración y reconocimientos entre aficionados y profesionales del fútbol, con sendas nominaciones a mejor entrenador del mundo en los premios The Best de FIFA y en la gala del Balón de Oro, así como el galardón a mejor seleccionador concedido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, cuyo premio recaló hace unas semanas en el técnico español.

Méritos acumulados que llevarán a Luis de la Fuente a dirigir a la selección en inminentes desafíos de tanto nivel como la disputa este año de las fase final de la Liga de Naciones, la Copa Mundial de la FIFA en 2026 o la Eurocopa que Reino Unido y la República de Irlanda organizarán durante el mes de junio de 2028.

El propio presidente de la RFEF, Rafael Louzán, acompañará al recién renovado seleccionador nacional y a su cuerpo técnico durante el acto oficial que este lunes servirá como presentación pública de este importante acuerdo para el conjunto del fútbol español.