Luis de la Fuente: «No escuche ofertas, soy feliz en la Federación Española de Fútbol»

Luis de la Fuente, junto a Rafael Louzán y su cuerpo técnico, fue el gran protagonista en el acto de presentación que se celebró en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con motivo de su renovación como seleccionador nacional. El riojano ha ampliado su vinculación con el combinado nacional hasta 2028, por lo que será el jefe de la selección española tanto en el Mundial de 2026 como en la Eurocopa de 2028.

El primero en tomar la palabra fue el seleccionador. «Estoy muy emocionado y muy feliz. Estoy viendo a grandes amigos, mi familia y que no termine nunca esto», comenzó el riojano. «La mentalidad que tenemos que tener nos tiene que servir como motivación. Tenemos una gran materia prima, insaciables en el plano deportivo, un equipo de trabajo maravilloso y nuestra casa, la Federación Española, que no apoya siempre y nos sentimos muy protegidos», añadió. «En estos casos me acuerdo de los que no están. Cuando veo a la gente feliz, disfruto muchísimo», concluyó.

A continuación, desfilaron por el escenario personas importantes para Luis de la Fuente su sobrino Luis, Miguel de Andrés, Pablo Blanco, Antonio Valle, Fernando Riaño y su cuerpo técnico -Pablo Amo, Juanjo González, Carlos Cruz, Miguel Ángel España, Pablo Peña y Javier López Vallejo-, a los que el seleccionador les dedicó unas bonitas palabras.

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, fue el siguiente en tomar las palabras: «Estábamos arriba firmando y me recordaba una cuestión muy importante, que demuestra su calidad humana. Tras firmar, me dijo que no deberíamos olvidarnos del cuerpo técnico, que tiene contrato hasta 2026 y que debería estar hasta 2028. Por lo tanto, debo decir a los directivos que hay que poner en marcha esa renovación».

«Tenemos grandes retos. Primero, la Liga de Naciones, pero luego, pensando en el Mundial, tratar de volver a unir al país con lo que más le une, que es la España de Luis de la Fuente. Le deseo mucha suerte, porque su suerte será la de España», añadió.

Después, atendió a los medios de comunicación

«Estoy feliz de vivir este momento y ahora podría prometer muchas cosas, pero promete sacrificio, esfuerzo, trabajo y darlo todo por conseguir algo con una buena materia prima, Tenemos mucho potencial», comenzó el seleccionador.

Sobre como fue todo el proceso hasta la renovación, fue claro: «Al presidente le conozco desde hace mucho tiempo. Ha sido todo muy fácil porque nunca hubo discrepancias. Queríamos seguir juntos. Estamos celebrando ese momento, porque es de alegría. Me gustaría que fuera exactamente igual».

«La experiencia es un grado. Y cuando vamos viviendo experiencias y acumulando conocimiento, valoramos mucho más las cosas. Valoro más dónde estoy, dónde estamos y lo que nos queda por recorrer. Yo soy muy exigente y eso hace que la presión que viene de fuera, que es la que tiene que ser, no me afecte tanto. No me da miedo tirarme a la piscina cuando estoy convencido de algo. Quiero seguir por el mismo camino. Aquel día estuve radiante, pero seguramente ahora un poco más», comentó.

Sobre los que creían o no en él, fue contundente: «Cuando Rodrigo dice que nadie me creía, hablaba del entorno hacia fuera. Los futbolistas nunca tuvieron duda. Muchos fueron compañeros de viaje desde el primer momento. Yo sólo necesitaba tiempo para poder superar cada reto que teníamos. No había que convencer a nadie. La gente toma las decisiones. No sé si me veréis de otra manera, pero no vamos a cambiar nada y lo único que queremos controlar es el vestuario. Por eso tenemos un grupo muy fuerte».

«Todos tenemos una formación. Siempre he puesto en valor lo que me han dado mis padres. Siempre hemos estado muy unidos. En el vestuario todos somos importantes, respetándonos y queriéndonos. A mí eso me da mucha energía», explicó.

Para finalizar, habló sobre otras ofertas y su deseo: «No, siempre tuve convencido de donde quería estar. Soy feliz en mi casa, que es la Federación Española de Futbol. Me siento muy feliz. En todas las declaraciones que he hecho era para dar estabilidad. Ojalá podamos trabajar más tranquilos. Ahora tenemos un buen paraguas. Estoy feliz y donde quiero estar».