Luis de la Fuente: «Ceballos no me va a fallar nunca»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en Glasgow a Escocia y España. Tras ganar a Noruega en el debut del seleccionador el pasado sábado, el combinado nacional busca una segunda victoria que le acerque notablemente la clasificación para la Eurocopa de Alemania.

Escocia

«Es un partido muy difícil e importante ante un rival potente. La evolución son los propios jugadores. Sólo hay que ver como juegan sus jugadores en las diferentes ligas, lo que demuestra es que son de primer nivel. Son muy intensos. No me gusta hablar de individualidades, ya que hay otros que me llevan la contraria. Son un buen equipo».

Clasificación

«Mi experiencia me dice que no hay rival pequeño. A nivel internacional la igualdad es máxima y hay que estar muy bien para quedar primeros de grupo. Ningún rival va a ser fácil en este grupo».

Fútbol escocés

«Ha evolucionado mucho, ahora es mucho más elaborado. Siguen siendo directos, pero estamos preparados para afrontar cualquier escenario y situación. Tenemos jugadores que pueden ir bien en el juego aéreo».

Rodrigo

«Más que de Rodri, es esa posición. Me gusta que dominen ese juego posicional y que con balón lo distribuyan. Es el eje de la construcción del equipo. Soy un afortunado de poder jugar, en mi opinión, con dos de los mejores del mundo».

Partido contra Noruega

«Yo en el campo soy muy crítico y tras el partido lo era más que ahora. Hay aspectos positivos que se aproximan a la idea que tenemos. Seguro que mañana avanzaremos más. La pena es que eso se corta».

Zubimendi

«Cada uno tiene sus cualidades. Me conoce muy bien y yo a él. Es un grandísimo futbolista, que ya lo es, pero seguirá creciendo. Lo más importante son esos aspectos».

Iago Aspas

«Queríamos un 4-2-3-1. Es muy versátil. Es un delantero con esas características que puede bajar al centro. Conociendo eso, queríamos aprovecharlo. Nos faltó encontrarlo, pero el objetivo era ese y su trabajo fue fantástico».

Joselu

«Hay ver el entrenamiento de esta tarde. Lo primeros en saber la alineación. Me puedo permitir el lujo de dejarle en el banquillo, pero hay que aprovechar el buen momento de los jugadores y saber cuando son importantes. Joselu hace un buen trabajo en esos minutos porque aprovecha lo que ha hecho antes Morata. Lo entendió perfectamente y lo hizo de maravilla, mejor imposible».

Una nota

«Soy optimista porque tras ver las imágenes a posteriori hay muchas secuencias y automatismos que habíamos trabajado durante la semana. Seguro que mañana corregiremos aspectos y mejoraremos. Soy muy optimista porque he visto a un equipo comprometido e ilusionado. Me da mucha tranquilidad y les veo con hambre».

Gavi

«Es un jugador con muchos recursos. Yo creo que se siente mejor jugando por el interior. Es un jugador fantástico y todavía no hemos visto su mejor versión. Nos permite jugar de diferentes maneras. Sus virtudes son su genio y valentía, pero la madurez le hará corregir esos comportamientos que no son beneficiosos para él ni para el equipo. Lo hemos hablado. A mí dame un Gavi antes que a otro tipo de futbolista. Es contagioso».

Ceballos

«Son muy buenos. Hacer una alineación con estos futbolistas es muy complejo. Hay muchos jugadores top y 14 se quedan fuera. Tenemos absoluta confianza y sé que cuando apueste por él no me va a fallar nunca».

Cambios

«Cada momento es único e irrepetible, pero si he hecho eso y ha ido bien para que cambiar».

Doble pivote

«Lo único a lo que me siento atado, entre comillas, es al modelo, pero el sistema no me genera estrés. Depende de cómo juegues saldrá un jugador para ese sistema».

Valoraciones tras el primer partido

«Me ha llegado de todo porque yo lo escucho todo. Sé que senda tenemos que seguir. No me va a cambiar la crítica».