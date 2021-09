Robert Sánchez debutó con la selección española en el encuentro perteneciente a la quinta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar ante Georgia en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz. A los 74 minutos del encuentro, Luis Enrique decidió dar entrada al portero de Cartagena por Unai Simón.

El meta del Brighton fue convocado por primera vez por la selección española el 23 de marzo de 2021 para los compromisos ante Grecia, Georgia y Kosovo, aunque no jugó. Luego, no ha fallado a ninguna lista, Eurocopa incluida, aunque no ha tenido la oportunidad de estrenarse hasta este momento. De hecho, estaba previsto que se estrenase en el partido preparatorio para la Eurocopa contra Portugal que se disputó en el Metropolitano, aunque una molestia de Laporte le dejó sin poder participar.

A sus 23 años, Robert Sánchez es un jugador desconocido en el fútbol español, ya que desde muy joven emigró a Inglaterra, pero sus grandes actuaciones no pasaron desapercibidas para el cuerpo técnico de Luis Enrique, que le terminó convocando a un portero que tras debutar en partido oficial ya jugará siempre con España, acabando con los deseos del combinado inglés de citarle.