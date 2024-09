Luis Enrique y su confesión más inesperada sobre el Barcelona

Luis Enrique concedió una entrevista este lunes para la plataforma Movistar en el que presentaba un documental bajo el nombre ‘No tenéis ni **** idea’ en el que será presentado el próximo lunes. El entrenador asturiano repasó y adelantó algunos secretos de lo que se verá en esta serie. Y uno de los temas a tratar fue el enfrentamiento de la pasada temporada contra el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, donde según él lo pasó realmente mal. Pero no sólo él, también su familia.

«La eliminatoria ante el Barça fue horrible, lo siento. Se unió todo lo emocional, volver a casa era una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador… Una sensación horrible para mí, para mis hijos y mi mujer», comenta Luis Enrique. Y es que el PSG eliminó al conjunto azulgrana después de vencer en Montjuic por 1-4.

«Espero no volver a jugar esta temporada (contra el Barcelona). ¡Madre mía! No me puedo imaginar una final contra el Barça, ¡no! Parecería un azucarillo, yo creo. Espero que no se dé», añade el entrenador asturiano sobre un posible enfrentamiento esta temporada contra el Barcelona en la Champions League.

«Habíamos merecido más en el partido de ida y perdimos y hubo muchas críticas a mí que también acaban llegando a mi familia. Pero mi relación con el Barcelona es única. Me siento muy querido tanto por el club como por los aficionados», recuerda sobre la eliminatoria ante el Barça. Y de la propia Champions habla Luis Enrique: «La ilusión de ganar la Champions del PSG te va absorbiendo y comiendo».

Luis Enrique habla de Mbappé

Luis Enrique tuvo que lidiar con el adiós de Mbappé: «En el caso de Kylian, me encontré con un jugador maravilloso. Una persona de un nivel personal excepcional, como pocas veces uno se puede encontrar cuando llega y ve un jugador de este nivel. Humano, cariñoso, cercano…», destaca Luis Enrique antes de añadir: «Una maravilla de jugador. Qué pena que se haya ido al Madrid, sobre todo para nosotros en su momento».

Sobre las críticas, el entrenador comenta que no le afectan las críticas: «Sí me afecta, porque no hay persona que no le afecte lo negativo, sí me afecta, pero tengo ya la piel muy gorda, ¿eh? Se han dicho tantas cosas de mí… Prefiero que haya muchas críticas, muchas, muchas, cuantas más mejor, porque al final la gente dirá: ‘Hombre, no puede ser que todo lo haga mal, algo hará bien’. Entonces, no me encuentro a disgusto cuando hay esa situación. Pero prefiero que hablen de mí, claramente, no hay ninguna duda».

Sobre la selección española: «Siempre preparo a mis jugadores sobre cómo vamos a perder. Cuando nos eliminaron del Mundial de Qatar, felicitamos a Marruecos pese a que creo que éramos mejor selección. Morir con tus ideas y sabiendo lo mejor que puedes hacer eso jamás es un fracaso. Muy orgulloso de haber representado a mi país y de los resultados, que para mí fueron muy satisfactorios en un momento que era de transición».