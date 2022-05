La luchadora Steph De Lander arrasa con sus desnudos en Onlyfans tras ser despedida por la WWE

Persia Pirotta es noticia y no es por una pelea precisamente. La luchadora fue una de las estrellas despedidas por la WWE en la última oleada, una que fue una de las más sorprendentes porque contaba con apariciones regulares en NXT. La joven, llamada realmente Steph De Lander, se ha pronunciado al respecto y ha publicado unas palabras de despedida, agradeciendo estos años en la compañía pero reoconociendo estar sosprendida.

«Hoy me desperté y elegí la gratitud. Estoy agradecida por tantas cosas. Conocí a algunos de mis MEJORES amigos aquí, tomé el nombre de mis abuelos y me lucí en un lugar tan grande como WWE. Me sorprendí con las cosas que pude lograr en un período de tiempo relativamente corto. Sin embargo, si alguien sabe cómo hacer limonada sin limones, soy yo. Es hora de subir de nivel», dice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Steph De Lander (@stephdelander)



Ahora tiene que ganarse la vida de otra manera, y ha decidido abrirse una cuenta en Onlyfans para vender fotos y vídeos sexuales sin censura. Otras luchadoras hicieron lo propio y aseguran ganar mucho dinero en las redes sociales, por lo que Steph De Lander no ha dudado en publicar contenido explícito a cambio de una tarifa fijada por ella misma.

«Por si te lo has perdido, mi perfil de Onlyfans ya está disponible en mi bio. Vamos a hacer una chica caliente», escribió la joven de 25 años enlazando a su página, en la que ha puesto un precio de 15 dólares al mes para que sus seguidores puedan ver el contenido sexual que publica. Además, ha abierto los mensajes directos para atender a peticiones. Una nueva forma de tener ingresos que ha quedado demostrado que es un éxito para deportistas que deciden dar el paso y abrir un perfil.