Un luchador mata a un árbitro en el cuadrilátero haciéndole la desnucadora, una llave prohibida

La lucha libre mexicana está de luto tras la muerte de Gerardo Germán Pineda, un veterano árbitro de 75 años que falleció durante una pelea celebrada en el estado de Hidalgo, en México. El luchador conocido como El Hijo de Fishman fue detenido después de hacerle una peligrosa maniobra sobre el cuadrilátero, conocida como la desnucadora, que terminó con el colegiado tendido sobre la lona sin poder volver a levantarse. Las autoridades investigan los hechos como un presunto homicidio, mientras el suceso ha generado una enorme conmoción entre los aficionados a este deporte.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del martes 6 de octubre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, situado en Mineral de la Reforma, durante una velada organizada por El Patrón Espectáculos Lucha Libre. El combate enfrentaba a El Hijo de Fishman con Máscara Sagrada NG y tenía como árbitro a Pineda, conocido en el mundo de la lucha libre como El Búho. Según las primeras informaciones publicadas por medios mexicanos, el árbitro recibió una variante del martinete, una de las técnicas más peligrosas de esta disciplina por el riesgo de provocar lesiones graves en el cuello y la columna vertebral.

Tras recibir el impacto contra la lona, el veterano colegiado quedó tendido en el cuadrilátero y tuvo dificultades para incorporarse. El evento terminó interrumpiéndose ante la gravedad de la situación y Pineda permaneció inmóvil durante varios minutos antes de recibir asistencia. Los servicios de emergencia acudieron finalmente al lugar y confirmaron que el árbitro había fallecido. Las circunstancias exactas de lo sucedido y la responsabilidad del luchador deberán esclarecerse durante la investigación judicial.

Fallece el réferi Gerardo Germán Pineda “El Búho” tras recibir un martinete del Hijo de Fishman en plena función.

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Fue detenido y el nacote se estaba riendo.

🫩 https://t.co/18rMmAcd94 — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) October 8, 2026

La detención de El Hijo de Fishman se produjo después del incidente y el luchador quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. El caso se investiga inicialmente como un presunto homicidio, por lo que todavía no existe una resolución judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Además, las autoridades ordenaron el cierre del recinto deportivo después de detectar presuntas irregularidades relacionadas con los permisos necesarios para celebrar el espectáculo.

Uno de los aspectos que más conmociona a los entendidos es la peligrosidad de la maniobra empleada durante el combate. El martinete o desnucadora consiste en sujetar al rival con la cabeza orientada hacia abajo y ejecutar una caída que puede transmitir una fuerza considerable al cuello y a la columna. Por ese motivo, está prohibido en distintas comisiones y promociones de lucha libre. En este caso, las imágenes difundidas del enfrentamiento han alimentado el debate, aunque no permiten por sí solas establecer todas las circunstancias del fallecimiento.

La tragedia también ha puesto el foco en las medidas de seguridad de eventos de este tipo en México. Diversas informaciones apuntan a que no había personal médico disponible de forma inmediata en el recinto, una circunstancia que también está siendo investigada. La promotora expresó su pesar por la muerte del árbitro y aseguró que prestaría asistencia jurídica al luchador, además de mantener el contacto con los familiares de la víctima.