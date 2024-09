Los límites salariales de la Liga: el Madrid es líder indiscutible sacándole 330 millones al Barcelona

La Liga ha presentado este jueves los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), lo que es el límite salarial de cada club. Una vez cerrado el mercado de fichajes, los datos revelan que el Real Madrid sigue siendo el equipo que más margen salarial tiene, puesto que presenta unas cifras de 754,9 millones de euros. Por su parte, el Barcelona recupera la segunda posición, presentando una mejoría en cuanto al gasto que puede destinar a salarios, pero que les ha sido insuficiente, puesto que han tenido que hacer una triquiñuela para poder inscribir a Dani Olmo.

El conjunto azulgrana se encuentra con 426,4 millones de límite. Con esa cifra, recuperan la segunda posición, que tenía el Atlético. El pasado invierno, en la última actualización del LCPD, presentaban una capacidad salarial de 204,1 millones de euros. Aún así, siguen alejados del Real Madrid, que les aventaja en casi 330 millones.

Como ya sucediera en los últimos años, el conjunto blanco se mantiene en cabeza del límite salarial. El Real Madrid está muy distanciado, con un total de 754,9 millones, mientras que el Atlético es tercero, con 310 millones. Además, los dos equipos de la capital han aprovechado esa superioridad respecto al resto de clubes para hacerse con grandes estrellas en el mercado.

Mientras que el Real Madrid ha fichado a Kylian Mbappé, los de Simeone se han reforzado con varias incorporaciones de gran nivel. Julián Álvarez, Alex Sorloth, Conor Gallagher y Robin le Normand ponen de manifiesto el buen momento económico por el que atraviesa la institución, lo que les ha permitido hacerse con estrellas para competir por todo con el resto de grandes del continente.

A destacar también el incremento de la capacidad salarial del Girona, después de finalizar la pasada campaña en tercera posición en Liga y, por tanto, asegurarse una buena cantidad de ingresos extras por su participación en la Champions League. Los gerundenses pasan de 52,1 millones que tenían en febrero, a los 94,4 actuales.

💰 Staff Cost Limit (SCL) for #LALIGAEASPORTS and #LALIGAHYPERMOTION clubs.

➡ This is the maximum amount that each club/SAD can spend during the 2024/2025 season following the summer transfer window.

📎 https://t.co/SJx1mJ3bwf pic.twitter.com/s5KKVN7ciS

— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 12, 2024