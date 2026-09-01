La Liga U 2026-27 ya tiene calendario oficial

La Liga U ya tiene calendario oficial para su segunda temporada. La competición, organizada conjuntamente por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la ACB con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), ya conoce las fechas de todas sus fases.

La primera fase comenzará el 25 de septiembre y se prolongará hasta el 19 de diciembre. Tras esta, se disputará el play out el 23 de diciembre, que enfrentará al quinto y el sexto del grupo A con el tercero y el segundo del B. Quien gane, jugará la segunda fase en el grupo A y quien pierda, en el B.

La segunda fase arrancará el 4 de enero y se extenderá hasta el 17 de abril de 2027. El desenlace llegará con la final a seis, que se celebrará del 13 al 16 de mayo de 2027. A ella accederán los cuatro primeros clasificados de la segunda fase del grupo A, además de los ganadores de los cruces entre el primero del grupo B y el sexto del grupo A, y entre el quinto del grupo A y el segundo del grupo B.

El primer campeón de la historia de la Liga U, el Real Madrid, iniciará su andadura en la competición contra el Valencia Basket en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, donde recibirá al filial del Barcelona en el cierre de la primera fase.

Así están divididos los 14 equipos

Grupo A: Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona.

Grupo B: Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Euskaltax Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver, Unicaja Alhaurín de la Torre y Obradoiro C.A.B.