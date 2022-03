La Liga se ha apresurado a dar explicaciones después de publicar los límites salariales y que saliera a la luz el negativo de 144 millones de un Barcelona abocado a la ruina. Javier Gómez, director corporativo de la Liga, esgrimió en rueda de prensa los motivos que han permitido al conjunto culé fichar pese a su delicada situación económica.

CVC o vender a jugadores

«La manera de mejorar el límite es teniendo plusvalías como el acuerdo con CVC o con otros activos como la venta de jugadores. Las pérdidas del FC Barcelona son mayores que la capacidad que tiene de obtener recursos para gastar en plantilla».

¿Cómo pudo fichar en invierno?

«La inscripción de Ferran afecta a media temporada. Luego que ha hecho: ahorro. ‘El Kun’ se contrató con los ahorros y ha dejado la carrera profesional, y eso le devuelve capacidad de contratación. Con Coutinho -cedido al Aston Villa-, se ha ahorrado la ficha. Con ese aprovisionamiento de ahorro ha podido hacer contrataciones».

El fichaje de Haaland

«Ha deteriorado su patrimonio neto y ha ido a la despensa y se ha gastado todo lo que tenía guardado. Puede contratar sólo por un porcentaje de lo que ahorre. El Barça tiene que volver a llenar la despensa. ¿Haaland? No podrá hacer fichajes si no hace nada nuevo. Tiene que quitarse de en medio a jugadores, reducir gasto o traer beneficios. No hay otra solución».

Norma para poder fichar

«Hasta entonces sólo podrá fichar vía ahorro – contrato. Lo que se busca es que vayan gastando menos y generando beneficios».