Lewandowski no deja indiferente a nadie con sus sorprendentes votos en el The Best

Robert Lewandowski fue uno de los capitanes que votó en los premios The Best y sus decisiones no dejaron indiferente a nadie. Los votos del capitán polaco sorprendieron sobre todo a la parroquia culé. El delantero del Barcelona votó a su compañero Lamine Yamal en segundo lugar por detrás de Rodri Hernández e incluyó a un madridista como Dani Carvajal en tercer lugar. A Vinicius, ganador del premio, lo dejó fuera del Top3.

Los premios The Best se celebraron en la tarde del pasado martes en Doha en una gala telemática donde solamente hubo representación presencial de dos clubes: Real Madrid y Pachuca. Los dos clubes que este miércoles disputarán en esta misma ciudad la final de la Copa Intercontinental. El conjunto blanco, además, fue el gran protagonista de la gala con Vinicius y Ancelotti recogiendo los premios a mejor jugador del mundo y mejor entrenador.

Vinicius se llevó el premio The Best después de la decepción del Balón de Oro, que ganó Rodri Hernández, y pocos minutos después todos los votos ya eran públicos. Votaron capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales, periodistas de diferentes países y aficionados de todo el mundo. Algunos de ellos sorprendieron y mucho.

Uno de los votos que más sorprendió a todos fueron los de Robert Lewandowski. El delantero del Barcelona votó como capitán de la selección de Polonia y su decisión dejó boquiabierto al barcelonismo. Entre los once nominados al premio The Best solamente había un jugador del Barça y todos esperaban que Lewandowski lo colocara en el primer lugar. Pero no fue así.

Lewandowski votó a Rodri Hernández en primer lugar y lo colocó por delante de Lamine Yamal. En tercer lugar, incluyó a un madridista como es Dani Carvajal y a Vinicius lo dejó fuera de los tres primeros. Unos votos más que llamativos y que han sorprendido mucho en Barcelona. No votó en primer lugar a su compañero de equipo e incluyó a uno del eterno rival cuando tenía más opciones de por medio. A pesar de los votos del delantero polaco, Vinicius arrasó a Rodri en los votos de los capitanes.

Unos votos de Lewandowski que le chocan aún más al aficionado azulgrana cuando vieron los votos de Leo Messi, ex leyenda azulgrana ahora en el Inter Miami. El astro argentino votó como capitán de la selección de Argentina y a la vez estaba nominado a mejor jugador del mundo. Su primer voto fue a parar para el único culé nominado: Lamine Yamal. Los otros dos votos fueron para Mbappé en segundo lugar y Vinicius en tercer lugar. Messi terminó en sexto lugar en estas mismas votaciones.