Ancelotti también es The Best

Carlo Ancelotti fue galardonado en la Academia Aspire de Doha con el premio The Best como el mejor entrenador masculino de 2024. El italiano obtuvo este prestigioso galardón de parte de Wenger después de un año realmente impresionante, en el que ya ha acumulado cinco títulos al conquistar la Supercopa de España, la Liga, la Champions y la Supercopa de Europa. Además, puede poner el broche de oro a estos 366 días levantando la Copa Intercontinental y sumando su quinto título en 12 meses para el recuerdo.

Ancelotti, que estuvo presente en la gala, a la que acudió tras concluir el entrenamiento previo a la final de la Intercontinental que enfrentará en Lusail a Real Madrid y Pachuca, quiso dar las gracias: «Es un honor recibir este premio. Me gustaría agradecérselo al presidente de la FIFA, a la FIFA y compartir este premio con mi club. Con Florentino Pérez, que me dio la oportunidad de ser el entrenador del mejor club del mundo. También compartirlo con mis jugadores. No siempre me escuchan, pero casi siempre. Gracias. A mi familia, que también me apoya siempre. Tenemos un trabajo complicado. El fútbol me ha dado mucho, muchas emociones positivas, algunas negativas. Pero gracias al deporte sigo vivo y con mucha vida por delante».

Ancelotti inició el año alzando la Supercopa de España en Riad. Los blancos, tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales, golearon al Barcelona en la final y se llevaron el título a las vitrinas del estadio Santiago Bernabéu. A falta de cinco jornadas para el final, el Real Madrid cantó el alirón liguero. Los blancos fueron los grandes dominadores del campeonato doméstico de principio a fin.

Sin embargo, su momento álgido fue en la Champions. Su competición. Ancelotti guio al Real Madrid por el Viejo Continente de victoria en victoria. En octavos de final eliminó al Leipzig. En cuartos, dejó en el camino al Manchester City en una eliminatoria vibrante que se tuvo que decidir en la tanda de penaltis en el Etihad. Los blancos salieron victoriosos. En semifinales, doblegó al Bayern en un partido de vuelta donde Joselu hizo dos goles para el recuerdo. Y en la gran final, disputada en Londres el 1 de junio de 2024, venció al Borussia Dortmund para volver a conquistar Europa. Un continente que ha dominado cinco veces como entrenador.

La temporada arrancó con otra destacada victoria. Ancelotti ganó su cuarto título del año levantando en Varsovia la Supercopa de Europa tras doblegar a la Atalanta. Y ahora, para cerrar 2024, busca en Doha su quinto título de la temporada en la final de la Copa Intercontinental.

Hay que recordar que Ancelotti ya recibió el pasado mes de octubre el premio a mejor entrenador del año en la gala del Balón de Oro que se celebró en París. El italiano superó en las votaciones a Luis de la Fuente, Xabi Alonso y Gasperini.

¿Quién vota en el The Best?

Los ganadores de los premios The Best al Jugador de la FIFA, The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Guardameta de la FIFA y The Best a la Guardameta de la FIFA los elige un jurado internacional compuesto por todos los seleccionadores actuales masculinos y femeninos (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas (uno por equipo), un periodista especializado de cada territorio representado por una selección nacional y aficionados de todo el mundo a través de la web de la FIFA.