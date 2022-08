Lewandowski golpea al Valladolid

Robert Lewandowski guía al Barcelona en la victoria ante el Valladolid. Exhibición del polaco en el Camp Nou para darle el primer triunfo en casa a los de Xavi. El conjunto culé mandó en todo momento ante un débil equipo pucelano que no pudo resistir a la pegada blaugrana. El delantero firmó un doblete, al que acompañó otro tanto de Pedri y de Sergi Roberto, dejando patente que este Barça tiene mucha efectividad.

Los barcelonistas no dieron opciones a los de Pacheta. Xavi dejó claro que quería ir a por el gol desde el comienzo y el mensaje lo captó el equipo, que no paró de asediar la portería de Masip. Tras múltiples ocasiones, dos de ellas al palo, llegó el primero del ex del Bayern. Pedri antes del descanso, de nuevo Lewandowski y Sergi Roberto, en el descuento, cerraron la victoria en un partido controlado de principio a fin.

Ponía Xavi un once con varias novedades. Destacaba la presencia de Balde en el carril zurdo, por delante de Alba, que volvió al banquillo. Raphinha volvía al extremo, en lugar de Ferran y de un Ansu Fati al que Xavi todavía no quiere cargar de minutos. El técnico tiene un plan especial para protegerlo y no va a abusar de su presencia hasta que no haya cumplido al cien por cien con lo estipulado. Pero la novedad era la presencia de Jules Koundé de inicio, partiendo desde el lateral.

Plasmaron pronto sobre el césped su superioridad. Las ausencias en el Valladolid de Weismann, Plata, El Yamiq y Asenjo restaban las ya de por sí pocas opciones de los pucelanos de rascar algo en su visita a la Ciudad Condal. Aguantaron a duras penas hasta el ecuador de la primera mitad, gracias al poco acierto culé, a los palos y a Masip.

No pudo hacer nada el meta para salvar el primero, que fue de Lewandowski. El ariete se desenvolvió como quiso en el área. Tocaba, se movía, combinaba y remataba todo lo que le llegaba. Tras estrellar un balón en la madera y encontrarse luego con el portero, la mandó a guardar. Centro de Raphinha desde la derecha que cabeceaba al fondo de la red.

El recital de recursos ofensivos culé se veía traducido en el marcador gracias a su estrella. Un Lewandowski al que lejos del Bayern se le siguen cayendo los goles. Volvería a aparecer en la segunda parte, con una delicatessen en forma de espuela que, con fortuna tras tocar en su marcador, acababa también en el fondo de la portería. Minutos antes, había sido Pedri el encargado de transformar desde el área pequeña un balón de Dembélé, que también asistió en el tercero.

Tuvo minutos de desate el Valladolid tras el tercero del Barça, pero les falló la pólvora. Perdonaron ante Ter Stegen, que volvió a dejar claro que está a su máximo nivel, y cuando consiguieron superarle apareció Koundé bajo palos para ganarse el calor del público en su debut. Quien volvió a intentarlo fue Lewandowski, que se topó de nuevo con Masip, aunque el rechace lo cazó Sergi Roberto para marcar a placer.

El Barça vuelve a sumar de tres y ya se va a los siete puntos. Por contra, el conjunto de Zorrilla sigue sin ganar en su regreso a la Liga Santander. Se quedan penúltimos, con un punto, mientras que los azulgranas se meten de lleno en la pelea por el liderato, lanzados por obra de su nuevo líder: Robert Lewandowski.