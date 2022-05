Fernando Alonso se fue de Mónaco con su mejor resultado de la temporada, un séptimo puesto que supo muy bien después de tantos problemas en este primer tercio del Mundial de Fórmula 1. Segunda carrera seguida puntuando y ya muy cerca del ‘Top 10’ de la clasificación general tras un Gran Premio donde volvió a demostrar su sabiduría con una lección magistral de pilotaje que, de paso, provocó que Lewis Hamilton acabara desquiciado.

La carrera urbana por las calles Montecarlo estuvo marcada por la bandeja roja en el ecuador de la prueba, provocada por el accidente de Mick Schumacher. En ese momento, los pilotos aún en liza estaban obligados a rediseñar sus estrategias y todo pasaba por la elección de neumáticos. En el caso de Fernando Alonso, se decantó por unas gomas medias que le obligaban a una gestión impecable del desgaste.

“Creo que no teníamos los neumáticos ni la vida útil de los neumáticos para terminar la carrera cuando faltaban 33 vueltas. Pusimos el neumático medio, pero nuestra estimación de vida era inferior a 33 vueltas», explicó el piloto asturiano posteriormente.

Compañerismo con Ocon

En esta situación, optó por rebajar sensiblemente su ritmo de carrera para conservar las ruedas, lo que llevó a perder hasta cuatro segundos por vuelta con los aspirantes a la victoria. Poco le importó porque sabía que esa no era su lucha. Justo por detrás de él, Hamilton se desesperaba porque no encontraba ningún hueco para adelantar. No logró pasar de esa octava posición final. «No es mi problema», contestó después Fernando Alonso al ser preguntado por la frustración del británico, añadiendo que le resultó «extremadamente fácil» evitar que le rebasara.

A falta de 15 minutos para la bandera de cuadros, Alonso volvió a apretar el acelerador para marcar la vuelta más rápida de la carrera. «No sabíamos si podíamos terminar la carrera, así que protegió mucho los neumáticos durante 15 vueltas y luego presioné las 15 restantes cuando me dijeron que Esteban Ocon tenía la penalización”, dijo, confirmando que también intentó ayudar a su compañero de equipo, otra lección de la que debería tomar nota el francés para futuras carreras, sobre todo después de lo vivido en Miami.