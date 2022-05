La polémica del pasillo está en boca de todos. El Atlético de Madrid no quiere hacérselo al Real Madrid tras proclamarse campeón de Liga porque tilda el gesto de humillación, pero muchos no comparten esa opinión. Muchos no comparten esa opinión, y uno de ellos es Quique Sánchez Flores, cuya lección sobre el tema se está haciendo viral.