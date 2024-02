Laporte marca el gol del año en el ‘last dance’ sin Messi ni Cristiano

Leo Messi tampoco jugó el denominado partido del siglo entre Al Nassr e Inter Miami en Riad al igual que Cristiano Ronaldo por lesión, en un last dance donde Laporte marcó el gol del año desde más allá del centro del campo. El partido se disputó este jueves 1 de febrero sin las dos grandes estrellas de ambos equipos e iconos de la historia del fútbol.

Tras la baja de Cristiano Ronaldo por lesión en Al Nassr, Inter Miami también ha confirmado que Leo Messi tampoco estará en este partido tan esperado por la misma razón. Las dos grandes estrellas de un partido que se preparó para ese reencuentro no estarán y la expectación por el mismo ha bajado comprensiblemente.

Al Nassr se llevó el partido frente a Inter Miami sin Cristiano Ronaldo ni Messi sobre el terreno de juego. El cuadro saudí anotó tres goles en menos de 15 minutos. El primero lo anotó Otavio en el minuto 3 y el segundo lo hizo Talisca en el diez. Dos minutos después, Laporte anotó un golazo impresionante desde el centro del campo de falta directa.

El golazo de Laporte ya es el gol del año. El central de la selección española lanzó un disparo de falta directa desde su propio campo que se coló por la escuadra. La cara de Messi, desde el banquillo, lo decía todo. Todo el mundo estaba asombrado.

Al Nassr jugará sin Cristiano Ronaldo en un once donde sí estarán jugadores como Ospina, Laporte, Telles, Brozovic, Otavio o Talisca. Inter Miami disputará dicho encuentro sin Leo Messi pero con Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en el once titular. El cuadro estadounidense viene, con Messi titular, de perder ante Al-Hilal en su primer amistoso en Arabia Saudí.

Messi lleva sin ganar desde septiembre

No habrá último baile entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El portugués no estará en el amistoso que disputan Al-Nassr y el Inter Miami este jueves. Una lesión en el gemelo izquierdo impedirá a Cristiano estar en el duelo que se disputará en Riad. Los problemas físicos que arrastra le tendrán de baja durante varias semanas y se confirmó su ausencia en el encuentro en el que estaba previsto que los dos jugadores que reinaron en el mundo del fútbol durante la pasada década volvieran a verse las caras.

El Inter Miami de Leo Messi, Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba cayó derrotado contra el Al-Hilal en su primer encuentro amistoso de su gira por Arabia Saudí. El cuadro estadounidense perdió 4-3. Luis Suárez y Leo Messi marcaron, pero no sirvió para nada. Los del Tata Martino acumulan once partidos consecutivos sin ganar entre la temporada pasada y amistosos. Su última victoria fue el pasado 21 de septiembre en la MLS.

El Inter Miami disputó en Arabia Saudí su primer amistoso de su gira por el país de Oriente Medio este lunes contra el Al-Hilal en Riad. Los de Leo Messi ya habían disputado previamente tres amistosos contra New York City, El Salvador y Dallas. No ganaron ninguna. Dos derrotas y un empate. En los tres fue titular el argentino. Frente al Al-Hilal, el Tata Martino alineó a Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets en busca de su primera victoria de pretemporada para Inter Miami. Pero no pudo llegar en un partido lleno de goles. Ambos clubes se encuentran en un parón en sus ligas hasta febrero.