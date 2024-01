Cristiano Ronaldo se cae por lesión del reencuentro con Messi

No habrá último baile entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El portugués no estará en el amistoso que disputarán el Al-Nassr y el Inter Miami este jueves. Una lesión en el gemelo izquierdo impedirá a Cristiano estar en el duelo que se disputará en Riad. Los problemas físicos que arrastra le tendrán de baja durante varias semanas y se ha confirmado su ausencia en el encuentro en el que estaba previsto que los dos jugadores que reinaron en el mundo del fútbol durante la pasada década volvieran a verse las caras.

Tanto el Al-Nassr como el Inter Miami están de pretemporada. Dentro de los partidos que disputarán para preparar la reanudación del curso, se habían citado en Riad, donde el equipo de Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba disputó ya un partido el pasado lunes, para medirse al otro gran equipo de la capital saudí, el Al-Hilal, contra el que perdieron.

Este jueves, la cita era frente al Al-Nassr, en el que iba a ser el reencuentro de Messi con Cristiano Ronaldo sobre el césped. De hecho, el choque se vendió para el público bajo el título The Last Dance (el último baile), puesto que a priori sería la última vez que se vieran las caras los dos.

Pero el enfrentamiento entre dos de los mejores jugadores de la historia no se dará finalmente. El ex jugador del Real Madrid se quedará fuera por una lesión en el gemelo. Durante la pretemporada, Cristiano ha arrastrado problemas físicos que, finalmente, le llevarán a no estar contra el Inter Miami. El luso se centrará en estar a disposición de los suyos para el próximo 14 de febrero, cuando se medirán al Al-Feiha en octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

La máxima competición a nivel de clubes del continente asiático se presenta como el gran objetivo del equipo de Cristiano Ronaldo, toda vez que en Liga tienen muy complicado pelearle el título al Al-Hilal. Por ese motivo, el luso buscará recuperarse plenamente para el duelo de la Champions asiática y dejará a un lado su presencia en el amistoso ante el Inter Miami.

Cristiano no se reencontrará con Messi

El Inter Miami sí que contará con Leo Messi, en el que será el quinto partido de la gira mundial que está dando el club para rentabilizar el fichaje del argentino y de las leyendas del Barça. Entre los encuentros de ese tour, había dos programados en Arabia Saudí, ante el Al-Hilal y el Al-Nassr. En el primero, el argentino fue uno de los grandes protagonistas con gol y asistencia, aunque el equipo terminó perdiendo 4-3. De cara a este segundo partido, las miradas se centraban en el reencuentro con Cristiano Ronaldo, algo que finalmente no se dará.

Además del partido ante el Al-Nassr, el conjunto de Florida volará a la Asia más oriental. Allí disputarán un encuentro en Hong Kong contra un equipo de All Stars de la liga del territorio. Después viajarán a Tokio para medirse al Vissel Kobe en el que militó Andrés Iniesta y, antes de arrancar la MLS, se medirán al equipo en el que se formó Messi antes de llegar al Barcelona, el Newell’s Old Boys argentino.