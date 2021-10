Joan Laporta ha hecho un repaso a la actualidad del Barcelona en una entrevista concedida en RAC 1 días después de que se hiciera pública la due diligence. El presidente del conjunto culé habló sobre la salida de Leo Messi y dejó claro que esperó hasta última hora que dijera de jugar gratis. También confirmó que Ronald Koeman continúa como técnico porque merece un voto de confianza como hizo en su día con Fran Rijkaard.

Messi

«No, lo quiero demasiado para enfadarme. Peor llega un momento que, cuando ves que no puede ser, hay decepción por las dos partes. Había deseo de quedarse, pero presión con la oferta que tenía. Sabían que si no se quedaba, se iría al PSG. Messi pasará a la historia del Barça como el mejor jugador de la historia y me gustaría preservar esta idea. Todo indica que tenía la oferta del PSG antes de irse del Barça. Sabíamos, durante la negociación, que tenía una oferta muy potente. Cuando llega el momento de tomar la decisión, pensaba que estaba haciendo lo mejor para el Barça. Tuve la esperanza que hubiese un cambio de rumbo y dijese juego gratis pero no podemos pensar que un jugador de esa altura hiciese eso. Tenemos una relación muy buena, sabía que cuando tuviésemos recuperada la economía sabía que lo compensaría, pero exigir eso pensando en lo que tiene en París».

Koeman

«Continúa. Cuando hay una situación que no terminan de salir las cosas como queríamos, todos estábamos desanimados hasta el propio Koeman estaba jodido, y te poner a pensar, valorar… después de escuchar a diferentes personas de mi confianza llego a la conclusión que tengo que actuar como hice con Rijkaard. Merece un margen de confianza. Es un culé como todos nosotros, quiere al Barça, decidió venir en una situación de máxima dificultad deportiva e institucional… Le pregunté si confiaba en el equipo y me dijo que claro que confiaba, con contundencia, pero que necesitaba recuperar a los lesionados. Esperamos que contra el Valencia, Kiev o Madrid pueda jugar Dembélé, a ver el regreso del Kun, que lo firmamos para que marcase, la lesión de Fati… Era de justicia darle este margen de confianza. Estoy muy satisfecho de haber tomado esta decisión».

Apuesta por el holandés

«La entiendo. No puedo discutir con nadie de temas técnicos. Siempre respeto a los profesionales, me pasó con Rijkaard, con Guardiola y ahora quiero que me pase con Koeman. Sí le he podido dar mi opinión y me ha rebatido con conceptos técnicos»

Xavi

«Hablo a menudo porque somos amigos, igual que con Pep. Me gusta comentar las cosas, pero en un plan de que son personas que saben más que yo y me gustaría saber lo que piensan. Lo que tenemos es Koeman y estamos orgullosos».

Gavi y su renovación

«Estamos en un proceso de renovación y me lo llevas a la selección, le dije al presidente de Federación. Estamos encantados de que siga en el Barcelona. «Si todo va bien, la semana que viene buenas noticias. El Pedri lo tenemos muy avanzado y ojalá lo podemos anunciar pronto, Fati también va bien».

Responsabilidad de Bartomeu

«La acción de responsabilidad es una opción abierta pero está la presunción de inocencia. Solo con los resultados del cierre 2020-21 es para ponerse las manos en la cabeza. Me esperaba encontrar una situación mala pero ha estado más de lo que esperábamos. Mucho peor».

Pau Gasol

«Es impresionante lo que se aprende escuchándole. Pero además es motivador, siempre sales motivado escuchándolo. Con Pau hemos hablado, tiene una fundación y también es embajador. Encontraremos un espacio de colaboración. Aún no nos hemos planteado retirar su camiseta».

CVC

«Era operación que era el caramelito que nos daba el presidente de LaLiga para que pensáramos que tendríamos fair play para poder cuadrar a Leo Messi. Hoy en día aún no tenemos el documento que teníamos que firmar y el Barça no se compromete si no conoce la operación a fondo, si no lee la letra pequeña. Nosotros no necesitamos más deuda y dijimos que si no son ingresos directos, no nos interesa. Veo que los clubes de LaLiga están sufriendo. No nos hemos cerrado a esta operación, pero nos la tienen que presentar de otra manera. Están intentando reformular esta operación. Aún están trabajando en una due diligence para definir esta operación. No nos condiciona nadie, ni el Real Madrid, a decir que no».