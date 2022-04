Joan Laporta ha comparecido este martes en la sala de prensa junto a Juli Guiu, vicepresidente de Marketing, y del Jefe de seguridad, Lluís Venteo, para explicar lo sucedido con la venta de entradas ante el Eintracht tras la invasión alemana. El presidente del Barcelona echa la culpa a los socios y a un tour operador de lo sucedido y anuncia que, a partir de ahora, las entradas serán nominativas.

«Hemos convocado esta rueda de prensa para informar de los datos que teníamos en referencia a las entradas del partido contra el Eintracht. Ya dijimos que daríamos las explicaciones pertinentes. Quiero agradecer a los socios que asistieron la partido. Eran vacaciones, sabíamos que mucha gente se había ido, y quiero agradecer a los que vinieron. También quiero pedir disculpas a todos los que sufrieron una situación no deseable, que se sintieron incomodados por una presencia masiva de seguidores alemanes», comenzó diciendo Laporta.

Tras el presidente tomó la palabra Juli Guiu, vicepresidente de Marketing, que explicó cómo fue la venta de entradas: «La asistencia fue de 79.468. De ellas, 34.435 correspondieron a entradas vendidas (5.000 para el equipo contrario), entradas VIP hubo 1.290, las invitaciones ascendieron a 2.425, la asistencia de abonados 37.746 y de operativas 3.572. Se vendieron online 23.427 entradas y 3.670 a través de touroperadores. El club rechazó más de 1.000 entradas por IP alemana. El sistema funcionaba hasta que se desbordó. Hemos detectado un touroperador que hizo mala praxis y se rescindirá el contrato».

Acto seguido, Laporta explicó que «las entradas tenían un mecanismo de control. Se intentaron comprar entradas desde Alemania diferentes veces. Insisto que se intentaron más de 27.201 peticiones de compra desde Alemania y el sistema se desbordó y agentes no oficiales y no externos al club, grupos organizados y especialistas en la reventa, fue que los mecanismos de control fueran superados e ineficiente. También hubo un mal uso de los abonos. Es una estimación, no hay la certeza porque no hay los controles de venta. también fueron a parar abonos a alemanes. Es triste porque los que queremos al Barça, mayoría, nos cuesta imaginar que un socio o abonado ceda la entrada a aficionados rivales, pero sucedió. Es un sistema que hemos heredado de la junta anterior. Y esto que pertenece al área más social,de ticketing y de seguridad pensábamos que funcionaría pero hemos visto que en partidos especiales como este, que se dieron las circunstancias idóneas para estos grupos de reventa, en vacaciones, con una afición rival movilizada y un alto poder adquisitivo…era un contexto para estos grupos organizados. La seguridad privada, que funcionaba, también de vio desbordada».

Lluís Venteo, jefe de seguridad, desveló cómo era el dispositivo de seguridad que tenían preparado: «Era un partido de alto riesgo, y se hizo lo que se hace habitualmente para estos partidos. Nuestra preocupación eran los 5.000 que forman parte de los grupos ultra del Eintracht pero hay que reconocer que con los drones vimos que la situación no era la esperada. Las puertas estaban llenas de aficionados alemanes y comprendimos que los indicadores no eran los idóneos y habría avalancha de alemanes. Ellos entran pronto, tienen una cultura de estar de pie, de beber… y esto provocó las fricciones entre aficionados. Estaban repartidos por todo el estadio, con grupos numerosos y los 5.000 que esperábamos, con ellos tuvimos la situación controlada. El problema fue en la zona de afición local, totalmente desbordada. Distribuimos los efectivos de seguridad y provocó que el enfado de los locales contrastaron con la alegría de ellos también por el resultado».

Laporta asume la responsabilidad pero afirma que el club no vendió entradas a los alemanes: «Somos máximos responsables de lo que pasó pero el club no vendió entradas a alemanes. Fue provocado por lo que hemos explicado. Y como responsables tomamos medidas. Y lo que haremos en partidos especiales, internacionales y también algunos de Liga o Copa, es que las entradas serán nominativas, seguramente será digital».

«Todo funciona a través de un programa informático y acceso a través de móvil y en la final de Turín se utilizará. Algunos clubs ya lo hacen, como Osasuna. Es un cambio de cultura. La gente está acostumbrada al papel de la entrada pero el objetivo es saber que quien entra saber quién es, y no quiere decir que no se pueda ceder el abono», espetó Venteo.

«El seient lliure solo será para socios y queremos fomentar la asistencia. Estará ticketing, seguridad, compliance, para establecer medidas consensuadas… Tendremos que ser más estrictos. Lo hacemos en un acto de transparencia. Y para que no vuelva a pasar. Como conclusión diría que el club no ha vendido entradas a alemanes, salvo las 5.000 obligatorias vía UEFA y VIP, que fueron unas 500, el 45% de las disponibles y por culpa de un error, hubo unas poco más de 200 que fueron a parar a alemanes», dijo Laporta.

Además, anunció que a partir de ahora las entradas serán nominativas: «Somos los máximos responsables de lo que pasó pero el club no vendió entradas a los alemanes. Hemos tomado medidas. Las entradas serán nominativas y digitales. El Seient Lliure sólo será para socio». Venteo explicó que «la finalidad es que la persona que entre al estadio sepamos quién es. El socios podrá dejar su localidad, pero dejando claro el destinatario. Es un cambio de cultura. La gente está acostumbrada a llevar la tarjeta, pero ahora necesitaremos que haya una trazabilidad, que sepamos quién es el destinatario final».

«Queremos fomentar la asistencia. Hemos creado un grupo de trabajo para ello. Siguiendo unos criterios establecemos unas medidas que acabaran siendo consensuadas por todos. Tendremos que ser más estrictos. Las medidas irán en esta decisión. Conclusiones: esto lo hacemos en un acto de transparencia, entendemos que es propio de una gestión correcta. Queremos que esto no vuelva a ocurrir. El club no ha vendido entradas a los alemanes, excepto las 5.000 obligatorias por UEFA. Hubo un error informático que hizo que llegaran entradas a los alemanes, pero se solucionó muy rápido», aseguró Laporta antes de finalizar.

Para terminar, Laporta insistió en que «el club no es culpable de lo que ocurrió, pero es el máximo responsable de procurar que en los partidos que viene no vuelva a ocurrir. Quiero insistir en que el club no vendió entradas a los alemanes. Eso lo provocó todo lo que hemos descrito hasta ahora. Como somos los responsables, tenemos que tomar medidas. En los partidos de alto riesgo pondremos las entradas nominativas. Eso será digital».

Una vez finalizada la comparecencia comenzó el turno para las preguntas de los medios de comunicación

Mensaje a la afición

«El mensaje es que vayan al Camp Nou. Quedan 7 finales y necesitamos al público. Y reitero mi agradecimiento a los socios que vinieron y aficionados. Me sabe muy mal lo que tuvieron que sufrir. Ayer fue un ejemplo de animación, de principio a fin. Y espero que el Camp Nou se llene estos partidos. Haremos todo lo que podamos para potenciar la asistencia de los barcelonistas».

Fallo en los mecanismos de control

«Ahora es fácil decir que se veía venir. En las reuniones con UEFA nos decían desde el Eintracht que estaban los de la entrada y los que venían sin entrada, lo que no fue cierto. Estamos en un debate interno con UEFA y hay que depurar responsabilidades. Los que vinieron sin entrada pudieron conseguirla a través de los socios. Seguramente pudiéramos haber hecho algo. Tantos alemanes cerca del estadio… esto generó un problema en el autobús del Barça, que no pudo entrar de la forma habitual. Fueron momentos delicados, si hubiéramos prohibido la entrada habría habido altercados. Consideramos que hay una mala praxis por parte de un tour operador y por eso nos desvinculamos de él. El desborde de los mecanismos de seguridad privada del club es evidente. El número de alemanes fue unos 30.000 que venían con entradas, que las consiguieron en los aledaños del estadio. La mayoría son las entradas compradas que acabaron en manos de alemanes. La seguridad estaba enfocada a los 5.000 pero fue una avalancha, con 30.000 alemanes. A nivel interno, reflexionaremos con un grupo de trabajo y creo que todo el mundo lo hizo lo mejor que sabía. Hubo un grupo especialista de reventa de entradas que consiguieron su objetivo. Es una actuación irregular, la reventa de entradas a rivales, y pasó».

Lluís Venteo añadió que «teníamos la premisa que venían este número de entradas, pero sin entrada. No estaba previsto y cuando abrimos puertas vimos que estaban en las puertas y probablemente tenían entrada. La sorpresa fue que tenían entrada. Y después reubicamos y reforzamos efectivos donde vimos que tenían problemas».

Reventa de los socios

«Es grave, un acto que los culés no entendemos ni aceptamos. Ellos sabrán porque lo han hecho. Tenemos conocimiento de los socios que compraron entradas. Los abonados no lo sabemos. Fueron más de 37.000 abonados y no todos hicieron un mal uso, pero sí alrededor de 7.000 compraron entradas con descuento. Y los que compraron entradas y acabaron en manos de alemanes, sabrán porque lo hicieron. Tenemos el listado y actuaremos, a través de la comisión de disciplina y el departamento legal. Los socios que compraron entradas, lo hicieron desde 22 euros con el descuento. Y tenemos que saber qué pasó con esas entradas. Y no tenemos la voluntad de ir a perseguir a nadie, hay una gran decepción pero esto no nos libera de nuestras responsabilidades».

Sistema de venta de entradas desbordado

«Los alemanes intentaban comprar y las medidas de control funcionaban porque no les dejaba comprar. Utilizaron otras vías para comprar entradas porque vieron que no se podía por las restricciones a tarjetas alemanas e IP alemanes. Y las otras vías fueron canales como otras webs especializadas y los grupos organizados de reventa. Hablo de desbordamiento porque utilizaron otros canales».

Grupos organizados

«Decidimos erradicar las conductas violentas del estadio, lo hicimos y ahora tenemos que trabajar y empezar acciones para que los grupos organizados de venta de entradas no consigan sus objetivos porque también provocan situaciones que pueden ser violentas. Hay que combatir estos comportamientos. Es un tema recurrente y es difícil de detectar porque es gente con un cupo de carnets, que sabe cómo hacerlo y tenemos que ponernos a fondo con estos grupos de reventa. También había muchos alemanes aquí con una VISA de aquí que conseguían entrada. Asumimos responsabilidades pero hay que ser un experto en esto, en malas praxis».

Explicaciones a Xavi

«La misma noche di explicaciones a Xavi. Lo que explico hoy pero con menos detalle. Apunta a una reventa generalizada y esto ha provocado que como era vacaciones, la afición se moviliza… ha pasado esto lamentable. A nadie le gustó lo que vimos. Si el ambiente hubiera sido otro nos hubiera ayudado. Pero siempre aspiramos a ganar pese a un ambiente hostil. Diría que había 30.000 alemanes y 50.000 culés y ellos, con los goles, se iban creciendo. Y me duele que nuestro autocar fuera apedreado y con buen criterio entró por otro lado. Si hubiéramos ganado, los nuestros se hubieran hecho notar más».

Detener la venta ante la invasión alemana

«Lo de parar la venta, se detectó con retraso, no nos imaginábamos una reventa tan generalizada. Pero consiguieron su propósito. Se detectó un fallo informático y se corrigió. UEFA nos solicitó que podía haber sido peor y hemos obtenido cierto reconocimiento que en la medida de nuestras responsabilidades, hicimos todo lo que pudimos para que no hubiera mayores altercados. Existieron algunas sí, pero podrían haber existido más. Y en las actas los representantes del Eintracht dijeron que venían sin entrada».

Mala racha de resultados

«Lo estábamos encarando muy bien en Liga con el 0-4 y ahora estamos teniendo dificultades para ganar. Allí en Frankfurt no fue un día redondo, en la vuelta perdimos, contra el Levante nos costó…y Xavi está buscando soluciones. Tampoco nos acompañan las lesiones, como la de Pedri, un referente, y la situación es distinta a la que nos esperábamos. Es obvio que tenemos que luchar en estas 7 finales para que el resultado final sea el máximo posible, se ha puesto muy complicado ganar la Liga y como mínimo hay que estar en Champions».

Huelga de la grada de animación

«El mensaje es que los esperamos en el próximo partido y que sigan animando al equipo, es lo que tenemos claro. No nos gusta ver esa grada vacía, dan una atmósfera adecuada al estadio, ayudan al equipo. La valoración de su huelga, me la reservo porque me supo mal que no ayudaran al equipo. Tienen sus razones y las respeto pero quiero que vuelvan. Solo faltaron ellos. El ambiente estuvo bien y con ellos hubiera sido mejor. Espero que después de esta decisión, espero que se limite al partido de ayer. Deseo que vengan a animar al equipo».

Precios asequibles

«Seguramente sí, era una opción pero las entradas para socios tenían un 50% de descuento y hubo casi 3.000 compras a 22 euros, todo es dinero pero es un precio asequible. Quizás teníamos que haber pensado hacerlo más barato pero mi duda es si los que querían traficar, hubieran tenido más margen. Y ahora con mecanismos de control podremos evitar esta especulación. La venta empezó para socios a 22 euros y para residentes en Catalunya un 40%. Medidas ya adoptamos y a toro pasado reconozco que fueron superadas y fueron insuficientes. Hubo una mala praxis por parte de los que compraron entradas y acabaron en manos de alemanes».