Joan Laporta salió a defender la gestión que están realizando en este mercado de fichajes y que tanto recelo están levantando entre los diferentes clubes europeos. Las famosas palancas le han dado la posibilidad al Barcelona de acometer grandes fichajes, estando a la cabeza de los clubes de Europa con mayor gasto. Entre ellos, han fichado a Lewandowski por unos 50 millones, a Raphinha por 68 y a Koundé por otros 60 millones más.

El presidente de la entidad blaugrana acudió al acto organizado por el club para promocionar el acuerdo firmado con ACNUR. Laporta no evitó ningún tema y abordó temas como los del nuevo fichaje Koundé, el caso de Frenkie de Jong, el próximo objetivo, Azpilicueta o los ataques de otros equipos como el Real Madrid o Bayern de Múnich.

Respecto a Koundé, Laporta se mostró satisfecho con proporcionar a Xavi el jugador que quería: “Muy contentos. Es una demostración más de que los futbolistas quieren venir aunque cobren menos. Xavi se merece este esfuerzo. Estamos haciendo un equipazo. Cuando un jugador quiere venir sí o sí al Barça, eso ayuda mucho en las negociaciones”.

Laporta no se conforma con lo que han fichado y quiere más. Los objetivos son Azpilicueta y Marcos Alonso: “No me hagáis decir nombres. Lo que está claro es que queremos dos jugadores de nivel en cada posición. Y en la medida de lo posible podría haber alguna incorporación más”.

El asunto de Frenkie de Jong es una de las claves para que el Barcelona pueda inscribir a todos sus jugadores, pero el presidente jugó al despiste: “Él se quiere quedar y nosotros queremos que se quede. Eso es lo más importante. Lo que está claro es que tenemos una nueva escala salarial y todos los jugadores han de encajar en ella. Estamos intentando que estos jugadores entiendan la realidad del club. Nos encontramos con una masa salarial disparada más del 40%. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se quede y esperamos que el jugador también haga todo lo posible para quedarse”.

Uno de los momentos más calientes de la intervención de Laporta fue la defensa que hizo a su propio club respecto a los ataques recibidos por parte del Bayern de Múnich: “He notado un cierto desconocimiento y falta de información por parte de algunos de sus responsables, algunos han llegado hasta a distorsionar la realidad. Es verdad que hace un año estábamos en una situación crítica. Pero somos un club de 122 años con unos activos muy importantes. No eran conscientes de la fuerza y el apoyo que tiene este club. Si yo no me meto en cómo gestionan el club, les rogaría que hicieran lo mismo y no se metan con nosotros. Que se preocupen de lo suyo”.

También quiso mandarle un dardo a su eterno rival, el Real Madrid: “Veo a algunos rivales un poco inquietos de cómo estamos haciendo las cosas y eso significa que las estamos haciendo bien. Respeto todas las opiniones, pero es evidente que están preocupados. Eso es que estamos volviendo a ser competitivos. Nos veremos en el campo”.

El nombre de Leo Messi también salió a la palestra:“Está claro que la etapa de Leo en el Barça no acabó como todos hubiéramos querido. Me siento corresponsable de este final. Creo que es un final provisional y que conseguiremos que esta aspiración sea una realidad. Tenemos una clara deuda moral con él y me gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido en todos los campos”.

El tema de las incorporaciones es uno de los que más preocupan al club, puesto que, a día de hoy, no han inscrito todavía a ninguno de los fichajes: “Esperamos muy pronto tener ya la posibilidad de contar con el 1×1 en el fair play para poder inscribir, aunque ya sabemos que LaLiga a veces tiene interpretaciones diferentes. Estamos ya con saldo positivo esta temporada tras ingresar 667 millones para contrarrestar los 600 de pérdidas. En todo caso si sale cualquier problema, lo resolveremos, como siempre hemos hecho”.

También fue preguntado sobre si el Barcelona tiene la mejor plantilla de Europa: “El fútbol no espera. Nuestras exigencias son superiores a las de otros clubes. Tengo la sensación de que estamos trabajando bien. Estamos haciendo una gran plantilla gracias a los conocimientos de Xavi. El mensaje que estamos enviando al mundo es muy claro: estamos despiertos, hemos vuelto y vamos a competir por todo”.

Por último, habló sobre las famosas palancas que le han dado la posibilidad de acometer todos los fichajes hasta la fecha: “Hubiera preferido no vender patrimonio, pero estábamos en una situación terminal y hemos tenido que hacerlo. Ahora ya hemos salido del hospital y con muchas ganas de acción. En cualquier caso, esta venta de patrimonio no pone en ningún caso en riesgo la forma jurídica del club”.