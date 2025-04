Lamine Yamal: «¿Miedo a algún defensa? Lo dejé hace tiempo en Mataró»

Lamine Yamal compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con motivo de la previa de la semifinal de la Champions League que disputan este miércoles en el Olímpico de Montjuic Barcelona e Inter de Milán. La joven perla será sin duda uno de los grandes jugadores a seguir en este partidazo.

«Mucha ilusión, muchas ganas de demostrar a los culés lo que somos y de pasar a mi primera final», comenzó señalando Lamine Yamal en rueda de prensa.

«Para pasar el tiempo más rápido antes del partido, porque me aburro en mi casa», dijo el jugador del Barcelona sobre su rutina antes de un partido como este tan importante.

Lamine Yamal también contestó a los que dicen que está crecido: «Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen si».

«Como jugador ser un buen jugador y como persona ser respetuoso y educado», comentó Lamine sobre como le gustaría ser recordado en la historia como jugador y como persona.

Sobre el Inter de Milán: «En defensa son muy fuertes y salen muy bien al contraataque. Tenemos que jugar como sabemos, como un equipo y tratar de pasar de ronda».

«A mi edad pocos jugadores habían jugado tantos partidos con el Barça. Lo que más valoro es jugar a este nivel siendo tan joven», señaló la perla azulgrana en sala de prensa.

Sobre la presión y el miedo antes de una semifinal de Champions: «No. Nunca he tenido ese miedo, siempre tengo motivación. El miedo lo dejé en Mataró hace tiempo».

«Creo que el otro día fue uno de los partidos que más sufrimos físicamente. Al final todos soñamos en jugar con el Barça y en una final contra el Madrid el corazón va más que las piernas. Eso es lo que nos ha faltado algunas temporadas y ahora lo tenemos», comentó sobre la final de Sevilla.

«Unas semifinales no es el mismo contexto que un partido de liga. No tiene nada que ver», dijo sobre el mal momento del Inter de Milán en Serie A.

También habló del apagón: «No sabía qué hacer, el apagón nos puso muy nerviosos a todos».

Comparativa con Messi: «No me comparo con nadie y menos con Messi. Os lo dejo a vosotros. Le admiro como el mejor jugador de la historia y no he hablado con él».