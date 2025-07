Lágrimas, consuelo de Sinner y mucho dolor… las duras imágenes de la lesión de Dimitrov en Wimbledon

La lesión de Grigor Dimitrov en el partido de octavos de final contra Jannik Sinner es con diferencia el momento más duro de lo que llevamos de Wimbledon y del tenis en general en 2025. Sus lágrimas, el dolor y el apoyo que le brindó el italiano, principal ‘beneficiado’ de su retirada, dejaron imágenes realmente conmovedoras en la pista central del All England Club.

En el peor momento posible, con dos sets a favor en un Grand Slam y 2-2 en la tercera manga, Dimitrov, veterano tenista de 34 años, se rompió. Un desgarro en el pectoral derecho en un saque le impidió continuar pese a intentarlo y Sinner, que se veía con el partido perdido y eliminado, pasaba a cuartos de final de Wimbledon.

Las imágenes fueron realmente alarmantes, al llevarse Dimitrov la otra mano a su pecho. El búlgaro se dirigió a los vestuarios para recibir asistencia sanitaria, pero cuando regresó a la hierba ya sabía que no podía seguir. Las caras en la grada de Wimbledon lo decían todo, incluida la del legendario Roger Federer, muy preocupado por la lesión del rival de Sinner.

A sight we never want to see.

Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025