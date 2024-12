Lágrimas, compañerismo y un homenaje a la altura: lo que no se vio de la despedida de Ferrari a Sainz

La última carrera de Carlos Sainz con Ferrari estuvo llena de momentos emocionantes, tanto antes de la prueba, como durante y después. Antes, mecánicos e ingenieros reconocieron sus cuatro años de trabajo y esfuerzo con un pasillo cuando este se dirigía a posar en la foto de final de Mundial con el resto de los 19 pilotos. En el transcurso de las 58 vueltas que alberga el Gran Premio de Abu Dabi, el español tuvo una gran actuación en la que consiguió quedar segundo y lograr su podio número 25 vestido de rojo. Y por último, en lo que no se vio de su despedida, los de Maranello le brindaron un homenaje a la altura de su rendimiento durante su exitosa etapa.

Palabras de agradecimiento, compañerismo y sobre todo el reconocimiento que merecía Sainz, un piloto que no sólo deja un legado de cuatro victorias y un subcampeonato este 2024 en constructores, sino un trabajo inmenso de fábrica que ha servido para que Ferrari pueda luchar el próximo año por todo. Carlos no pudo aguantar las lágrimas en un último día, donde tanto su ya ex compañero Charles Leclerc como el resto de integrantes de la escudería que se encontraban en el circuito de Yas Marina cumplieron con creces.

Además, trofeo en mano, todas las despedidas son más amenas. Sainz se aprovechó en la salida del choque entre Oscar Piastri y Max Verstappen, que le adelantó en la recta, para ponerse segundo. Luego supo resistir en ese lugar y no sólo eso, sino que por momento llegó a acercarse a Lando Norris por la victoria, pero con el juego de ruedas duras el coche papaya fue muy superior.

Y tras la despedida de Abu Dabi, a Sainz ya le toca centrarse en lo próximo, que es subirse por primera vez al Williams este mismo lunes en un rodaje de unos 20 minutos que permite el filming day de la Fórmula 1 con fines publicitarios. Carlos se subirá al coche azul sabiendo que lo ha dado todo por reinar con Ferrari, donde ya le abren las puertas a una posible vuelta tras haber fichado al heptacampeón del mundo Lewis Hamilton. Su nombre y la bandera de España ya están en la puerta del box de Williams en Yas Marina.

Sainz se va como un grande

«Obviamente estoy muy orgulloso de mi tiempo en Ferrari, porque creo que he contribuido a situar de nuevo a este equipo en el lugar en el que se merece estar. Ahora mismo Ferrari está en disposición de luchar por el Mundial, el año que viene, en el que serán favoritos», respondió el talentoso piloto madrileño este domingo durante la rueda de prensa oficial de la FIA.

«Estoy orgulloso de estos cuatro años, pero aún más lo estoy de este último», indicó Carlos, en referencia a una temporada en la que logró dos de sus cuatro victorias y elevó a 27 -25 de ellos vestido de rojo- su relación de podios en la categoría reina. «Estoy orgulloso por haber mantenido la motivación y el empeño para apretar durante todo el año», apuntó.

«Creo que logré, además, acabarlo bien, con un par de podios y con un triunfo, en México. No fue fácil permanecer enfocado, y yo me las arreglé para hacerlo», afirmó Sainz tras acabar segundo su última carrera con Ferrari. «Acabar en el podio obviamente me produce sentimientos mezclados, porque el segundo puesto está bien; pero queríamos el Mundial de constructores y no pudo ser. Lando no dio ni un mal paso este fin de semana. Así que sólo nos queda felicitarlos», apuntó el español en referencia a McLaren, flamante ganadora del Mundial de constructores.