Lamentable acto de un jugador del Atlético B de Torres: expulsado en nueve minutos por un obsceno escupitajo

El Atlético B de Torres se refugiaba en su campo de las acometidas del Murcia a la espera de una carrera que desencapotara el partido, en ese momento igualado y de paso el cielo, lluvioso a su paso por Majadahonda. Restaban nueve minutos cuando el técnico rojiblanco dio entrada a Omar Janneh para tener más velocidad en punta. Su equipo encontró la victoria a través de Adrián Niño, bigoleador, y tuvo que acurrucarse sobre su área para resistir los últimos minutos con un jugador menos.

El mencionado Omar Janneh apenas duró nueve minutos sobre el terreno de juego. Los que tardó en ver la primera amarilla por despejar el balón sin estar en juego y la segunda por un lamentable escupitajo a su rival cuando se encontraba tirado en el suelo. Pecado de juventud primero y error inmoral después. Concatenación de malas decisiones que desembocaron en expulsión.

Janneh saltó a disputar un balón con Alberto González, el jugador del Murcia quedó tendido en el suelo y fue en ese instante cuando el del Atlético B se acercó y escupió mientras el futbolista visitante se encontraba tumbado. Omar Janneh asumió su error y después del partido pidió perdón tanto al jugador rival como a su equipo.

«Primeramente pedir disculpas al jugador Alberto González, al Real Murcia, al club y a mis compañeros, ya que esto no me define como persona y no me reconozco en las imágenes. Ha sido un acto que repudio en el que asumiré las consecuencias y nunca volverá a pasar. Soy una persona que me han inculcado siempre unos valores que no han sido los reflejados esta noche. Espero volver lo antes posible y ayudar al equipo», escribió en sus redes sociales.

Si no tuvimos suficiente con no respetar el minuto de silencio por un fallecido ahora viene la guinda, nuestros jugadores ESCUPIENDO A RIVALES. Estamos dando al mundo una imagen de club sucio sin valores y acomplejado. Me dueles @Atleti

pic.twitter.com/qqVT29DhPw — CholismoATM (@ReyCholoATM) March 8, 2025

Menos drástico y más indulgente se mostró Fernando Torres al analizar el acto, aunque mostró su malestar por la acción de su jugador. «Es expulsión clara, no hay ninguna duda. Mañana lo analizaremos y trataremos de ver cómo puede salir fortalecido de un error grave. Tiene una responsabilidad con sus compañeros, no lo puede olvidar», dijo el técnico del Atlético B.