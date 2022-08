Koundé: «Lewandowski es muy top»

Jules Koundé atendió a los medios de comunicación tras la goleada que el Barcelona consiguió ante el Valladolid. Los azulgranas ganaron 4-0 en el debut del defensa francés en partido oficial con el equipo catalán. Con esta victoria los de Xavi suman siete puntos en la clasificación.

Sensaciones

“Estoy muy contento por la victoria. No encajamos goles, que siempre es importante para la confianza del equipo. Fue un buen debut”.

Debut

“Me vi bien. Cómodo y con buenas sensaciones. No tengo muchos minutos, pero me sentí bien y estoy contento. Todavía me queda para estar al mejor nivel”.

Lewandowski

“Sabíamos el jugador que habíamos fichado. Es muy top y lo demuestra con sus goles y su manera de jugar”.

¿Para qué ha venido?

“He venido a ganar títulos y a seguir progresando”.