Koeman prefiere a Arda Güler antes que fichar a Gündogan

El antiguo entrenador del Barcelona y seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, atendió a los medios de comunicación en un evento benéfico de golf en la Ciudad Condal, organizado por él mismo. El seleccionador holandés arremetió contra la política de fichajes del club azulgrana durante este mercado, en el que ya ha fichado a dos jugadores de más de 30 años: Ilkay Gündogan e Íñigo Martínez.

Koeman comenzó haciendo un repaso de los jóvenes a los que le dio la oportunidad de debutar en su etapa en el Barça, y explicó su filosofía a la hora de priorizar el talento prematuro. «Cuando yo estuve como entrenador no había dinero, no había posibilidades de fichar, entonces claro, había jugadores como Pedri, como Gavi, como Nico González, muy buenos talentos. A mí no me importa si es uno de 20 años o de 32, pero sí creo que cualquier club tiene que trabajar para tener un buen futuro, también es importante», afirmó.

«No hay que discutir sobre un fichaje como el de Gündogan porque es un gran jugador, muy buen profesional como es Lewandowski, eso creo desde fuera. Pero, es poco tiempo porque ya tienen una cierta edad. Entonces, no se puede fichar cada temporada dos o tres de esos jugadores porque también se tiene que trabajar en el futuro y ya sé que hay gente joven pero un fichaje de un jugador de 22 años, con futuro, es mucho mejor que uno de 33 o 34», concluyó Koeman.

Lo que está claro es que Joan Laporta, presidente con el que coincidió hasta su destitución, ya está incorporando caras nuevas para la temporada 2023/24. Por el momento, no se espera que llegue ningún treintañero más, de hecho, el siguiente fichaje del Barcelona podría ser Vitor Roque. El delantero del Athletico Paranaense es una de las mayores promesas del fútbol brasileño y podría recalar en la entidad catalana.