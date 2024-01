Al Khelaifi carga contra Messi: «No es un mal chico pero…»

Nasser Al Khelaifi ha lanzado un dardo a Leo Messi después de las polémicas declaraciones que hizo el argentino tras su salida del París Saint-Germain hace meses. Después de mucho tiempo sin pronunciarse, el presidente del club francés ha vuelto a hablar y, más allá de todo lo relativo al culebrón Mbappé, dejó algunos titulares más que interesantes. Uno de ellos fue el que le dedicó a Messi, al que guarda un profundo «respeto» pero con el que no está de acuerdo en las formas empleadas tras su salida del Parque de los Príncipes: «No es un mal chico, pero eso no me gustó».

No es un secreto que el actual futbolista del Inter Miami no salió bien de París. El argentino estuvo dos temporadas en las filas del conjunto de la capital gala, aunque lo que comenzó como un sueño para la afición, no terminó de la mejor manera, puesto que el equipo no dio en ninguno de los dos cursos el rendimiento que se esperaba, con sendos ridículos en Champions.

Messi estuvo muy lejos del nivel que dio en los años anteriores en el Barça e, incluso, del que ofreció en el Mundial de Qatar. Una Copa del Mundo por la que el argentino no fue homenajeado. Al Khelaifi ha explicado los motivos por los que el club no hizo ningún acto para conmemorar el éxito de Argentina: «No celebramos a Messi porque ganó el Mundial contra Francia y lo ganó contra Kylian, y porque también somos un club francés, así que no lo celebramos para que la afición no le silbara».

El ataque de Al Khelaifi a Messi

Pero lo más significativo que dijo Nasser Al Khelaifi sobre Leo Messi fue la respuesta hacia las palabras del jugador tras su salida. Al presidente del club-Estado le molestaron las declaraciones que el albiceleste y dejó claro que «Messi es el mejor jugador de la historia», aunque no dudó en mandarle un recado.

«Tengo un gran respeto por él. Sin embargo, no acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después», señaló Al Khelaifi. El presidente del PSG valoró el «desafío» que hizo Messi al dejar el Barça para jugar en su club y que «no fue fácil para él» debido a que «estaba también Kylian, Neymar…». Sin embargo, considera que sus palabras tras marcharse del conjunto parisino no muestran «respeto».

«No es un mal chico, pero eso no me gustó», señaló Al Khelaifi a la hora de hacer una valoración sobre la figura de Messi. Al presidente qatarí le dolieron las palabras del argentino, aunque revela que le sucedería lo mismo si las dijese cualquier otro jugador: «Voy a decir que no es sólo para él, sino para todos. Hablamos cuando estamos aquí, no cuando no estamos».

Además de pronunciarse sobre Leo Messi, que criticó el ambiente que vivió durante las dos temporadas en el PSG, sobre todo con la afición, Al Khelaifi quiso lanzar un guiño a Mbappé. En plena ebullición de la renovación del astro francés, el mandatario del club mostró su firme deseo de que renueve su contrato y se quede.