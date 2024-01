El Real Madrid plantea la venta de Vinicius en caso de llegar Mbappé

El Real Madrid no entrará en el juego de Mbappé si el delantero francés y su entorno empiezan a presentar ofertas de otros clubes, ya sean del PSG o de la Premier, para que el Madrid suba la puja. El club blanco hará una oferta única este mes de enero y de ahí no se moverá, además en el cuadro blanco no descartarían que Vinicius saliese el próximo verano.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Si viene Mbappé alguien tendrá que salir porque hay que hacer caja. Además, hay posiciones dobladas, salvo que jugase de 9, pero estará Endrick que también habría un problema. Siempre he dicho a que hay un gran candidato a salir y esto es información. Lo dije antes de Navidad y me montaron una revolución. A alguien hay que vender porque esto es una cuenta de resultados. Estoy hablando de Vinicius. Si viniera Mbappé alguien tiene que salir y un jugador por el que se recibiría muchísimo dinero es el brasileño», dijo.

El plan Mbappé, trazado por el Real Madrid desde mayo del año pasado, no se va a alterar tenga las ofertas que tenga el jugador, que seguro que llegarán. El club blanco tiene decidido hacer una única oferta, la mejor que pueda presentar, al jugador y a su madre, Fayza Lamari, durante este mes de enero y no piensa moverse de ahí. Será Mbappé quien decida si la acepta o prefiere irse a otro equipo, pero en el Santiago Bernabéu hay bastante optimismo con su llegada.

El Real Madrid conoció el pasado mes de mayo por boca del entorno de Mbappé la decisión firme del jugador de no ejecutar la opción de renovación unilateral con el PSG hasta 2025. Kylian envió al club parisino su carta de renuncia en junio, un mes después de que el Madrid lo supiera, y provocó una sucesión de seísmos en su relación con Al-Khelaifi y sus jefes en Qatar.

Lo que ocurrió el verano pasado ya es historia y el culebrón concluyó sin que el Real Madrid presentara oferta alguna al PSG por Mbappé, tal como había pedido el propio jugador al club blanco. Kylian quería cumplir y cobrar su contrato en París y así se lo dijo a los dirigentes de la entidad madridista. Además, el futbolista y los dueños qataríes del club parisino suscribieron un acuerdo por el que Mbappé renunciaría a su prima de fidelidad en caso de irse gratis en junio para compensar al PSG.

Mbappé, dinero o gloria

Sólo entonces desde Doha se dio permiso a Luis Enrique para que reintegrara a Mbappé a la disciplina del equipo y le levantara el castigo de entrenarse con «los indeseables». Pero Kylian se mantuvo firme desde el primer día en su idea de cumplir su contrato con el PSG y marcharse en junio de París. Y nada ha cambiado, al menos de momento, y es lo que lleva al Real Madrid a pensar que la operación llegará a buen término.

Mbappé no quiere seguir en el PSG, pero no ha decidido si jugará en el Real Madrid o en la Premier. El propio jugador lo confesaba el pasado miércoles tras conquistar la Supercopa. «Todavía no he elegido. Con el presidente Al Khelaifi llegué a un acuerdo el pasado verano para que, sea cual sea mi decisión, ambas partes quedemos protegidas y preservemos al club para los desafíos venideros. Eso es lo importante. El resto es secundario», dijo Mbappé, quien aseguró que espera que su decisión no se dilate hasta el mes de mayo como ocurrió en 2022.

En el Real Madrid se tomaron las palabras de Mbappé como parte de su estrategia para conseguir el mayor contrato posible y también la más suculenta prima de fichaje. «Está en su derecho», aseguran en la cúpula del Bernabéu entre la comprensión y el hartazgo. Pero las palabras del jugador no condicionan la oferta que presentará el club madridista.

La propuesta que el Real Madrid hará llegar a Mbappé será la mejor que el club blanco pueda presentar, pero no será ni de lejos la mejor que van a recibir el jugador y su familia. Primero, porque el PSG ni se ha dado ni se va a dar por vencido y volverá a ponerle sobre la mesa una ingente cantidad de millones. Y segundo, porque la Premier está al acecho y no sólo con el Liverpool a la cola, sino con algún que otro trasatlántico más.

Sin subastas por Mbappé

La subasta por Mbappé no ha hecho más que empezar y en el club blanco no están dispuestos a pasarse varios meses levantando la mano para mejorar su oferta por el mejor futbolista del mundo. El Real Madrid hará su movimiento y será el único que haga. Después, Mbappé y su familia deberán valorar si «se conforman» con la oferta madridista o se decantan por alguna de las de la Premier o quién sabe si incluso por seguir en París.

En el Real Madrid siguen tranquilos, confiados en que si Mbappé quiere cumplir su sueño de vestir de blanco, esta vez sólo será posible si el jugador se adecúa a las condiciones y a las exigencias del club. Si no, habrá perdido el último tren de jugar en el Bernabéu. Será el tercero de su vida, pero no habrá cuarta oportunidad. Eso sí, su llegada podría llevar a que se produzcan salidas y Vinicius Júnior podría ser el gran damnificado de la llegada del de Bondy.