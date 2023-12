La nueva fórmula que planea el PSG para tratar de renovar a Mbappé

El PSG sigue sin dar por perdido a Kylian Mbappé. El club parisino, pese a la manifestación pública del delantero de no querer prorrogar su contrato y salir libre este próximo verano, sigue indagando en ese fórmula que consiga convencer al astro francés para que permanezca, para que siga en el club, algo que no consiguieron en el pasado pero que ahora parece mucho más lejano. El galo no tiene prisas por resolver su futuro pero el Real Madrid, el principal candidato para hacerse con su fichaje, quiere una respuesta con fecha límite el 4 de enero.

Mbappé ya dejó claro el pasado mes de junio que no ampliaría un año más su contrato como éste estipulaba, una opción que era expresamente decisión suya, algo que declinó tal y como comunicó por carta al PSG. Pero el club parisino no desiste, no quiere bajar los brazos aún y busca mantener en el equipo al capitán de la selección francesa, un reto mucho más mayúsculo que en su anterior disputa.

El PSG está trazando un plan para contentar al francés para que decida permanecer en la entidad durante un largo periodo, que continúe siendo el estandarte del club, el líder y nombre fuerte del proyecto que les lleve hasta la ansiada Champions League que tanto se les resiste desde hace años, especialmente desde el aterrizaje de Qatar en la entidad y toda su inversión.

Es L’Equipe el que adelanta cuáles son los nuevos planes del PSG, la nueva estrategia, para contentar a Mbappé. Según su información, el conjunto parisino está planteando un contrato de larga duración al delantero, nada que ver con la anterior ampliación que fue solamente de dos cursos –más una opcional–. Al parecer, el francés está muy contento con la labor de Luis Enrique, especialmente desde que el entrenador diera la cara y pidiera al club que le reintegrara al grupo tras ser apartado de los entrenamientos en verano, tras su negativa a renovar.

Mbappé no tiene prisa por esclarecer dónde jugará la próxima temporada, ni quiere distracciones, aunque su principal destino a partir de la temporada 24/25, el Real Madrid, sí tiene algo de prisa. Como adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, «el Real Madrid le ha trasladado al entorno de Mbappé que quiere una respuesta, en un sentido u otro, el 4 de enero», esa es la fecha límite que se plantea el club blanco, que no quiere protagonizar más culebrones y exige al francés que se decida pronto si realmente quiere unirse al club más laureado en Europa.

Mientras nos acercamos a esa fecha, en París se juegan todo en Europa. El PSG de Kylian Mbappé está prácticamente obligado a ganar en Alemania este miércoles si quiere estar en los octavos de final de la Champions League. Se mide al Borussia Dortmund, actual líder con 10 puntos, mientras ellos suman 7 en segunda posición. Por detrás, Newcastle y Milan, con 5 puntos, sólo tendrían opciones de asaltar la segunda plaza venciendo y esperando el resultado del BVB-PSG, mientras un empate entre ellos dejaría sentenciado el pase a octavos.