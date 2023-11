El envidioso PSG quiere copiar el nuevo Santiago Bernabéu

El Real Madrid ha marcado un antes y un después en la construcción de los estadios futuros en el mundo. El techo retráctil y el césped, que se puede guardar en el hipogeo, han generado la envidia de algunos empresarios a la hora de remodelar los estadios de sus equipos. Uno de ellos es el presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi que sigue con su viejo deseo de remodelar el Parque de los Príncipes al mismo estilo del Santiago Bernabéu.

Y es que el presidente del Paris Saint-Germain mantiene una lucha con el Ayuntamiento de la capital francesa y Anne Hidalgo, su alcaldesa. La pasada temporada, el club parisino realizó una «ridícula» oferta de 38 millones de euros para tener en propiedad el Parque de los Príncipes, que es propiedad del gobierno regional francés.

«Hay precios que deben fijarse y deben corresponder a la propiedad. Cuando, al final de todo un proceso en el que discutimos e intentamos evaluar cuál podía ser el precio del Parque de los Príncipes, el club propuso 38 millones de euros… creo que la palabra ‘ridícula’ respecto a la oferta es la adecuada. Por otra parte, nos dijimos que ya no había camino posible, dejemos de discutir para no llegar a un acuerdo. Estamos en un Estado de Derecho. Creo que la palabra ridícula sigue siendo la adecuada para catalogar la oferta de 38 millones del club», decía Anne Hidalgo sobre dicha oferta.

Las relaciones entre el PSG y el Ayuntamiento siguen sin retomarse y la tensión alcanzó puntos extremos en 2022, donde se rompieron las negociaciones entre ambas partes para que el Parque de los Príncipes acabara en manos del club parisino. Según informa L’Équipe, el PSG sigue con su idea de reformar el Parque de los Príncipes y llegar hasta los 60.000 espectadores (actualmente son 47.000).

El diario francés informa que «esta versión incluiría un techo retráctil y un terreno de juego calcados a los del estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid renovada hace unos meses».

Stade de France

Por otro lado, el PSG se encuentra a día de hoy en pleno proceso de licitación para adquirir el Stade de France. El próximo 3 de enero de 2024, el club dirigido por Nasser Al Khelaïfi tendrá que presentar un escrito para continuar inmerso en el proceso de adjudicación del estadio utilizado por la selección francesa.

El Stade de France ha sido siempre el plan B del PSG si el Ayuntamiento de París no entra a negociar por el Parque de los Príncipes. Parece que se trata de una medida de presión hacia la propia alcaldesa Anne Hidalgo y todo su ejecutivo con el objetivo de retomar todas las negociaciones rotas en los últimos meses. No obstante, la adjudicación de este gran estadio podría suponer una guerra interna dentro del club y con los aficionados. Pese a tener 80.000 localidades no tiene ninguna vinculación pasada con el club y el traslado a esta nueva casa podría traer problemas con unos aficionados que ya han demostrado ser muy problemáticos en algunos aspectos.