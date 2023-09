Al-Khelaifi: «Mbappé es el mejor jugador del mundo y merece ganar el Balón de Oro»

Parece mentira, pero el mismo presidente que este verano orquestó la ausencia de Kylian Mbappé en la gira de pretemporada del Paris Saint-Germain en Asia ahora cree que «merece ganar el Balón de Oro». No sólo eso, Nasser Al-Khelaifi ha dejado claro que Mbappé es el «mejor jugador del mundo». Un jugador que intentó vender hace cuestión de un mes, ya que acaba contrato en 2024 y su idea sigue siendo no renovar.

Dentro de algo más de un mes (30 de octubre) se sabrá el nombre del nuevo Balón de Oro, pero el máximo ejecutivo del PSG ya ha presentado su candidatura para un premio que será entregado en la capital francesa. «Tenemos al mejor jugador del mundo y, para mí, merece ganar el Balón de Oro», afirmó Al-Khelaifi, que también fue preguntado por todo lo sucedido el pasado verano con su posible salida.

«Los problemas que tuvimos se quedan en familia y Mbappé forma parte de la familia. Estoy orgulloso de lo que hace y de lo que hace todo el equipo», respondió el qatarí, evitando cualquier tipo de polémica. Recordemos que este último verano Mbappé repitió una y otra vez que su idea jugar esta temporada con el PSG y cumplir así su contrato, lo que no le sentó nada bien a su presidente. Al-Khelaifi intentó venderle en todo momento, pero nunca llegó ninguna oferta en firme del Real Madrid, su eterno pretendiente.

Respuesta a Messi

En una entrevista concedida a RMC, también le recordaron las palabras que un antiguo jugador de su club, Leo Messi, tuvo hace unos días para el PSG. «No fue como esperaba. Las cosas siempre pasan por algo. «Si bien no estaba bien ahí, me tocó ser campeón del mundo», dijo el argentino en una charla para un medio de su país. Además, remarcó que había sido el único ganador del Mundial que no fue reconocido por los parisinos.

Cabe recordar que la selección de Argentina se proclamó campeona del mundo derrotando en la tanda de penaltis a Francia de la final después de un 3-3 y un hat-trick de Mbappé. Es por ello que Al-Khelaifi, aparte de hablar sobre Mbappé, respondió a lo que la leyenda del Barcelona –ahora en el Inter de Miami– objetó sobre su paso por París.

«Hablamos mucho fuera, no sé lo que ha hecho o lo que no ha dicho. Como todo el mundo vio, hasta publicamos un vídeo, homenajeamos a Messi en el entrenamiento, y también lo celebramos en privado. Pero, con respeto, somos un club francés. Por supuesto, era sensato celebrarlo en el estadio. Tenemos que respetar al país al que derrotó, a sus compañeros franceses y también a nuestros seguidores. Messi estaba con nosotros, y es un jugador increíble, estábamos orgullosos de tenerlo aquí», sentenció Al-Khelaifi.

Ahora, en su plantilla tiene a Mbappé, al menos este año, pero no a Messi. Este, vive feliz en Miami siendo el líder de su nuevo equipo y rodeado de dos compañeros que le acompañaron en su época gloriosa y repleta de títulos en la Ciudad Condal, Sergio Busquets y Jordi Alba.