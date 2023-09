Eduardo Camavinga fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a los blancos con el Unión Berlín. Los madridistas empiezan su camino hacia la Decimoquinta.

Camavinga, con una sonrisa permanente, quiso bromear sobre Mbappé y lo que sucedió este verano. Al ser preguntado por su compatriota, tiró de agilidad: «Yo pienso que tú sabes más cosas que yo. Yo no he hablado con él de eso. Tú sabes muchas cosas, pero yo no sé nada».

Para el francés, jugar la Champions con el Real Madrid es una cosa «que la gente quiere» y, por lo tanto, él quiere «ganar, ganar y ganar». Además, reconoció que cuando no se gana en el vestuario afecta: «En dos años he ganado una Champions, por lo que cuando no se gana se puede decir que es mal». Sobre este tema, dejó claro que el Real Madrid puede «ganarla».

Camavinga y los jóvenes

Sobre la juventud del vestuario, explicó que tener tanta juventud es bueno, pero que también tienen «dos leyendas como Kroos y Modric». «Tenemos mucho futuro aquí», añadió. «Tenemos la misma mentalidad, por lo que es fácil hacer cosas. Cuando nos conocemos más fuera del campo es más simple dentro», aseguró sobre el ambiente del vestuario.

Además, Camavinga reconoció que con los que mejor se lleva son «Tchouaméni y Vinicius», mientras que sus referentes dentro del terreno de juego son «Modric y Kroos». «Es un placer jugar a su lado. Hay que hacer todo lo posible para ganarse la confianza y demostrar que yo también estoy aquí. Hay que hacer todo lo posible», añadió.

La mentalidad del Real Madrid

«Yo ya dije que cuando gané el primer trofeo pensaba que la gente iba a hacer fiesta y aquí no se hizo nada. Aquí hay otra mentalidad», explicó Camavinga, que empezó a conocer la exigencia del club nada más ganar la Supercopa de España.

Por otro lado, habló de la posición de lateral izquierdo y fue muy claro: «Soy una persona de equipo. La gente sabe que no me gustaba, pero había que hacerlo por el equipo».

También, reconoció que conoce al Unión Berlín y le sigue: «Yo conozco este equipo porque me gusta el fútbol. Le conozco desde hace muchos años, aunque soy joven».

Por último, habló sobre el nuevo estadio Santiago Bernabéu: «El Bernabéu es un estadio muy mítico. Está más bonito y me gusta jugar. Cuando esté acabado vais a ver como es bellísimo»