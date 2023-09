El linier que ‘saltó’ al Bernabéu fue a la nevera tras un Clásico por su colegueo con el Barça

En la noche del domingo se vivió algo insólito en los últimos minutos del duelo disputado entre Real Madrid y Real Sociedad. Con 2-1 en el marcador y con el equipo donostiarra buscando el gol del empate, uno de los asistentes de Soto Grado saltó al campo para devolver un balón con el objetivo de que el club blanco no perdiera tiempo. Una imagen nunca antes vista y que con contexto tiene su explicación: este linier que saltó al campo en el Bernabéu ya fue a la nevera después de perjudicar al club blanco en un Clásico.

Su nombre es Pau Norbert Cebrían Devis y ante la Real Sociedad realizó un acto que aficionados llevaban años sin ver por La Castellana. En el minuto 83 de partido y con 2-1 en el marcador a favor del Real Madrid, el linier se apresuró en entrar al Bernabéu para recoger el balón con el objetivo de que no se perdiera tiempo. Un acto poco visto en el mundo del fútbol y que lógicamente tuvo una gran repercusión en las redes sociales.

Por ello estaba claro que este acto no iba a pasar desapercibido. Y más teniendo en cuenta del pasado de un Norbert Cebrían que años atrás fue liner de Clos Gómez, el actual jefe del Comité Técnico de Árbitros, y que ya tuvo que pasar un tiempo alejado de los campos por compadrear con los jugadores del Barcelona en un Clásico entre el conjunto culé y Real Madrid disputado en el Camp Nou.

A la nevera tras un Clásico

Todo ocurrió en un Clásico disputado en el Camp Nou el pasado 3 de diciembre de 2016 y que acabó en empate (1-1) gracias a un tanto de Sergio Ramos en el último minuto de partido. Tras ese partido, Norbert Cebrían fue mandado a la nevera por su actitud cercana con los jugadores del Barcelona antes, durante y después de un partido que pasará a la historia porque uno de los colegiados fue sancionado por su compadreo con los jugadores de uno de los equipos. Lo nunca visto.

Minuto 83, con 2-1 a favor del Real Madrid, el asistente número uno de Soto Grado, Pau Norbert Cebrián Devis, se mete varios metros en el terreno de juego para "acercar" un balón a Kepa. #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/ipEgju1cVn — Rafa RNMJ Real Madrid (@RafaRNMJ) September 17, 2023

Según informó en su día la cadena SER, Pau Norbert Cebrían Devis, el linier que saltó al Bernabéu, fue sancionado sin estar en los próximos partidos que tenía asignados por su actitud cercana con los jugadores del Barcelona. Según informó este medio, el Comité Técnico de Árbitros reflejó en su informe el colegueo del juez de línea de Clos Gómez con varios jugadores del Barcelona en el túnel de vestuarios del Camp Nou en el día del Clásico. Esto el CTA lo considero como una actitud extradeportiva y por ello fue a la nevera.

Clásico lleno de errores con Clos Gómez

Hay que recordar que este fue el Clásico plagado de errores a favor del Barcelona que posteriormente le valió a Clos Gómez como premio para pitar la final de la Copa del Rey. El hijo de Negreira le afeó hasta tres errores graves en el Barcelona-Real Madrid, según los informes a los que tuvo acceso OKDIARIO.

El hijo del ex número 2 de los árbitros que cobró 7,3 millones del Barcelona durante 17 años, reflejó en uno de sus informes que cometió un error al no pitar penalti de Mascherano a Lucas Vázquez en el minuto 2 de la primera mitad. Pero hubo más, ya que también reflejó que no se pitó un penalti del central argentino sobre Cristiano Ronaldo y que el gol de Luis Suárez no debió subir al marcador por fuera de juego.